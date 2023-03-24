В Тверской области обнаружен самый необычный и дорогой способ избавления от лужи

Каждый год в нашей стране начинается одинаково. Как только сходит снег, вместе с ним чудесным образом пропадает и асфальт. Каждую весну коммунальщики заделывают ямы на дорогах, смеша при этом жителей. На этот раз на всю страну прославились работники из Осташкова. Они очень упорно пытались заделать дырку в асфальте, которая была полна воды. Вооружившись лопатами и граблями работники засыпали в яму асфальт и успокоились на этом.