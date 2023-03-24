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В Тверской области обнаружен самый необычный и дорогой способ избавления от лужи

В Тверской области обнаружен самый необычный и дорогой способ избавления от лужи

Автор:
24 марта 2023 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   асфальт   видео   дороги   дураки и дороги   интересное   фото   
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Жители Тверской области сняли на видео, как упорные коммунальщики пытались асфальтом засыпать лужу. Неизвестно, чего они хотели этим добиться: убрать воду или положить асфальт. Главное, ничто из этого не получилось.

Каждый год в нашей стране начинается одинаково. Как только сходит снег, вместе с ним чудесным образом пропадает и асфальт. Каждую весну коммунальщики заделывают ямы на дорогах, смеша при этом жителей. На этот раз на всю страну прославились работники из Осташкова. Они очень упорно пытались заделать дырку в асфальте, которая была полна воды. Вооружившись лопатами и граблями работники засыпали в яму асфальт и успокоились на этом.

Думаю, будет лишним говорить, что после первого же дождя яму снова размоет. Но кого это волнует? Главное, работа сделана!

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Метки: Прикол   Юмор   асфальт   видео   дороги   дураки и дороги   интересное   фото   
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17  комментариев
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
чет мне кажется, что это не асфальт новый, а крошка асфальта его старого полотна. Просто засыпали в яму вместо гравия. Как временная мера годится. Почему не новый? Потому что из ковша еще и белые куски снега сыпятся и нет пара, а значит асфальт не горячий.
В общем как всегда, лишь бы поднасрать в адрес коммунальщиков. Не защищаю, но попросту гнать хню тоже не хорошо.
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10k
MUZSER Полчаса назад
Что не так? Одна недалёкая за кадром ржёт, вторая выкладывает. Просто засыпали яму. Понятно что не надолго, но всяко лучше просто ямы.
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17k
Роберт Шекли 40 минут назад
По мнению автора лучше оставить эту яму до лета
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868
kolobok263 59 минут назад
это повсеместно
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2k
анатолий горленко 2 часа назад
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78k
7guest 2 часа назад
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67
Александр Шевченко 2 часа назад
Там вся дорога, как после бомбёжки. Лужи стоят, значит ливнёвка не работает, ну или нет. По краям дороги наледь видимо редко чистили. Но коммунальные службы - молодцы!!! А почему молодцы, а потому что лояльность - превыше компетенции. Вот так всё и будет временно, но постоянно в лужах и грязи и дорога просто огонь.
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37k
Aleks 2 часа назад
Ну начнем с того, что это не асфальт, а асфальтная крошка... До того, когда все просохнет и будет возможен полноценный ямочный ремонт вполне себе вариант для компенсации ям на дороге. Тем более таких, как в луже, скрытых и глубоких.
Авторша ТП, стереотип извечного нытика, которому все не так.
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1k
Killa 2 часа назад
Всё происходит из-за того, что жители жалуются через порталы на ямы и коммунальщикам ничего не остается, чтобы вот так вот временно закрывать заявки. Мне лично как-то раз звонил начальник ГБУ и жаловался, что им приходится вот так поступать, т.к. проблему надо решать в определенный срок, а то, что климатические условия пока не позволяют, это никого не интересует. Я никого не защищаю, просто передаю его слова.
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19k
anpetrof 2 часа назад
Как временная мера, вполне сойдёт. Хотя бы ямы такой не будет и проехать безопасно можно...
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5k
livaneth 2 часа назад
Вот, нашел подходящий каток для такой работы. Ну, и не в лужу, конечно надо укладывать.
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27k
Киры4 3 часа назад
Не упорные, а УПОРОТЫЕ.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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