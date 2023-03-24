В Тверской области обнаружен самый необычный и дорогой способ избавления от лужи

Жители Тверской области сняли на видео, как упорные коммунальщики пытались асфальтом засыпать лужу. Неизвестно, чего они хотели этим добиться: убрать воду или положить асфальт. Главное, ничто из этого не получилось.
Каждый год в нашей стране начинается одинаково. Как только сходит снег, вместе с ним чудесным образом пропадает и асфальт. Каждую весну коммунальщики заделывают ямы на дорогах, смеша при этом жителей. На этот раз на всю страну прославились работники из Осташкова. Они очень упорно пытались заделать дырку в асфальте, которая была полна воды. Вооружившись лопатами и граблями работники засыпали в яму асфальт и успокоились на этом.
Думаю, будет лишним говорить, что после первого же дождя яму снова размоет. Но кого это волнует? Главное, работа сделана!
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В общем как всегда, лишь бы поднасрать в адрес коммунальщиков. Не защищаю, но попросту гнать хню тоже не хорошо.
Авторша ТП, стереотип извечного нытика, которому все не так.