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Страйк! Две дамы решили справить нужду прямо на горнолыжной трассе

Страйк! Две дамы решили справить нужду прямо на горнолыжной трассе

Автор:
14 марта 2023 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   горнолыжный курорт   интересное   казус   трасса   фото   
1038
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Что делать, когда в лыжном костюме очень сильно хочешь в туалет? Точно не справлять нужду на трассе.

Две дамочки решили справить нужду прямо на горнолыжной трассе, "не отходя от кассы" и стоя на лыжах. Видимо они забыли, что на трассе не одни. Парень не ожидал такого зрелища точно!

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Метки: Прикол   Юмор   видео   горнолыжный курорт   интересное   казус   трасса   фото   
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10  комментариев
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391
ruslan d 48 минут назад
Ума палата ...
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471
Олег 2 минуты назад
на лыжах скучно, решили на голых жопах покататься
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28k
Levyathan 3 минуты назад
Первое правило, которое я бы вдалбливал в головы этих долбачей на склоне, ты либое катешь, либо с...бывай со склона.
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106
Евген 3 минуты назад
Как говорится, сели в лужу
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2k
· · 5 минут назад
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2k
Оксид Бетона 11 минут назад
Зассанки! Жоска выиппать абеих!
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52k
dima423 17 минут назад
весело у них там))
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10k
Игорь 17 минут назад
засмотрелся
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4k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Какими же долбаё*бами наполнен мир...
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−15
Kabzdoh Полчаса назад
С порно хаба кинцо что ли?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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