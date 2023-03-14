Страйк! Две дамы решили справить нужду прямо на горнолыжной трассе

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Что делать, когда в лыжном костюме очень сильно хочешь в туалет? Точно не справлять нужду на трассе.
Две дамочки решили справить нужду прямо на горнолыжной трассе, "не отходя от кассы" и стоя на лыжах. Видимо они забыли, что на трассе не одни. Парень не ожидал такого зрелища точно!
Что же могло пойти не так?
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