Американец каждый день транслирует мультик "Шрек" на фасаде дома, из которого его выселили

Дилан Холсон жил в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Владелец апартаментов выгнал Дилана из квартиры, просто оставив записку на двери.

Без всяких рассуждений это было приведено в действие немедленно, поскольку записка была на моей двери, когда я вернулся, и замки были заменены.

На звонки арендодатель не отвечал и Холсон придумал способ, как обратить на себя внимание. Теперь мужчина каждый день транслирует на фасаде дома мультик "Шрек", сообщает NewsWeek. Американец рассказал об этом в TikTok, ролик быстро стал популярен.