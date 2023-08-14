Американец каждый день транслирует мультик "Шрек" на фасаде дома, из которого его выселили

В штате Делавэр (США) мужчину выселили из квартиры, просто сменив замки. Все вещи и документы остались в квартире, но арендодатель не выходил на связь.
Дилан Холсон жил в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Владелец апартаментов выгнал Дилана из квартиры, просто оставив записку на двери.
Без всяких рассуждений это было приведено в действие немедленно, поскольку записка была на моей двери, когда я вернулся, и замки были заменены.
На звонки арендодатель не отвечал и Холсон придумал способ, как обратить на себя внимание. Теперь мужчина каждый день транслирует на фасаде дома мультик "Шрек", сообщает NewsWeek. Американец рассказал об этом в TikTok, ролик быстро стал популярен.
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Комментаторы под видео поддержали Дилана и посоветовали ему обратиться в полицию, на что автор перфоманса заявил, что не доверяет копам. Другие сочли план просто идеальным!
Отличная месть!
Будет грустно, если владелец квартиры всё же любит Шрека!
Другие жители дома как на это реагируют?
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