Парень решил исправить прожжённую толстовку, но результат его не устроил

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Судя по всему мама не в курсе, что её сыночек курит...
Магазин вышивки по одежде в своём аккаунте TikTok показал забавный случай с клиентом. Молодой человек обратился за помощью: он случайно прожёг худи сигаретой и решил исправить дырку вышивкой, чтобы не получить нагоняй от матери. Сам он не придумал, что делать и понадеялся на опыт профессионалов.
Осторожно! В ролике присутствует ненормативная лексика!
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Спустя время заказчик получил свою вещь, но остался очень недоволен.
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Метки: Видео Прикол Юмор интересное исправление одежда фото
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Сам бы я в его возрасте упал бы в обморок от такой подставы, а сейчас... Ребят, я курю, а вы не курите.