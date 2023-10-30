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Парень решил исправить прожжённую толстовку, но результат его не устроил

Парень решил исправить прожжённую толстовку, но результат его не устроил

Автор:
30 октября 2023 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   интересное   исправление   одежда   фото   
1944
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Судя по всему мама не в курсе, что её сыночек курит...

Магазин вышивки по одежде в своём аккаунте TikTok показал забавный случай с клиентом. Молодой человек обратился за помощью: он случайно прожёг худи сигаретой и решил исправить дырку вышивкой, чтобы не получить нагоняй от матери. Сам он не придумал, что делать и понадеялся на опыт профессионалов.

Спустя время заказчик получил свою вещь, но остался очень недоволен.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   интересное   исправление   одежда   фото   
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8  комментариев
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Ахах! Справедливо)))
Сам бы я в его возрасте упал бы в обморок от такой подставы, а сейчас... Ребят, я курю, а вы не курите.
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3k
Anners 14 минут назад
Плохо скрытый неумелый пиар от конторки со станком.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Плохое ТЗ - результат ХЗ ))
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1k
likiloki 44 минуты назад
Забавно. Но я после такой "рекламы" к ним бы не обратился. Пиар пиаром, но если они выворачивают желание клиентов наизнанку, доверия к ним не будет
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2k
Relost 51 минуту назад
Все правильно, не зря говорят: "без внятного тз результат хз"
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4k
roy komarov Час назад
Класс
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2k
Инквизитор РФ Час назад
))))
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