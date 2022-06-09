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Африканский боксер устроил бой с тенью

Африканский боксер устроил бой с тенью

Автор:
09 июня 2022 10:10
Сообщество : Спорт
Метки: Африка   Спорт   Травма   бой с тенью   бокс   видео   люди   поединок   спортсмен   
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Во время поединка за пояс чемпиона Африки 24-летний южноафриканский боксер Симисо Бутелези отправил оппонента в нокдаун. Спортсмен поднялся, и судья возобновил бой. Однако Бутелези повернулся в противоположную от соперника сторону и начал наносить удары по воздуху.
Инцидент произошел 5 июня. Судья принял решение остановить поединок и присудил Симисо Бутелези поражение.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Африка   Спорт   Травма   бой с тенью   бокс   видео   люди   поединок   спортсмен   
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4  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Владимир 4 часа назад
ведь бокс-не драка,это-спорт...отважных и т.д.
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