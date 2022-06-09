Африканский боксер устроил бой с тенью

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Во время поединка за пояс чемпиона Африки 24-летний южноафриканский боксер Симисо Бутелези отправил оппонента в нокдаун. Спортсмен поднялся, и судья возобновил бой. Однако Бутелези повернулся в противоположную от соперника сторону и начал наносить удары по воздуху.
Инцидент произошел 5 июня. Судья принял решение остановить поединок и присудил Симисо Бутелези поражение.
После боя спортсмен был доставлен в больницу и помещён в медикаментозную кому. К сожалению, он скончался 7 июня. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которая привела к внутреннему кровотечению.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Единственно, да, боевые единоборства и направлены на причинение ущерба сопернику. Но пока люди готовы платить за такие зрелища - это будет продолжаться. ММА скоро будет по популярности тягаться с футболом.