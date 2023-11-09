Бывший спортсмен применил бойцовские навыки против мужчины с ножом

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Отошедший от спорта боец ММА Хавьер Баез не испугался агрессора с большим ножом. Мужчина применил бойцовские навыки и нейтрализовал нападавшего.
Бывший спортсмен повалил напавшего на него мужчину с ножом.
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