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Бывший спортсмен применил бойцовские навыки против мужчины с ножом

Бывший спортсмен применил бойцовские навыки против мужчины с ножом

Автор:
09 ноября 2023 13:21
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   боец   люди   нападени   нож   спортсмен   
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Отошедший от спорта боец ММА Хавьер Баез не испугался агрессора с большим ножом. Мужчина применил бойцовские навыки и нейтрализовал нападавшего.

Бывший спортсмен повалил напавшего на него мужчину с ножом.

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Метки: Видео   боец   люди   нападени   нож   спортсмен   
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14  комментариев
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2k
Rom Час назад
Повезло. Часто так спортсмены гибнут от рук простого мудака с ножом....
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1k
Vasiliy 4 минуты назад
Бывшему спортсмену повезло что псих не знает для чего нужен нож
Ссылка www.youtube.com
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7k
Marlboro 8 минут назад
Надеюсь он ему мачете в соответствующее отверстие вставил :)
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15k
Типа граф 8 минут назад
Надо было по руке три раза хлопнуть , тогда отпустил бы
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Нормально. Только нож надо подальше откидывать. Желательно вообще куда-нибудь в сторону.
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77k
Viktor 54 минуты назад
Довольно редкое явление, обычно они применяют эти навыки в обратном направлении!
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