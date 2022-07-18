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Эпичная схватка медведя и лося в Якутии

Эпичная схватка медведя и лося в Якутии

Автор:
18 июля 2022 10:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   добыча   лось   медведь   хищник   
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На территории вахтового поселка в Якутии лось вступил в яростную схватку с медведем. Работники не могли приступить к своим обязанностям, им оставалось только наблюдать за боем.

Источник:

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Метки: видео   дикая природа   добыча   лось   медведь   хищник   
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4  комментария
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69k
Доктор Джонс Час назад
Как звери попали на территорию? Только не говорите, что из леса...
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25k
SerGProS 37 минут назад
Звоните в полицию..Пьяная драка
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8k
Игорь 49 минут назад
а где схватка, яростная? Миша завалил лося - все
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