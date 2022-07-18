Эпичная схватка медведя и лося в Якутии

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На территории вахтового поселка в Якутии лось вступил в яростную схватку с медведем. Работники не могли приступить к своим обязанностям, им оставалось только наблюдать за боем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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