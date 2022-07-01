Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке

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В национальном парке в Татрах медведь атаковал туриста. Мужчина пытался запечатлеть хищника с максимально близкого расстояния и спровоцировал косолапого.
Перед нападением турист успел залить медведя из газового перцового баллончика. Однако это не уберегло мужчину от прокушенной ноги и ссадин. Также его теперь ждёт штраф за нарушения правил посещения национальных парков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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