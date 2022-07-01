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Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке

Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке

Автор:
01 июля 2022 11:50
Сообщество : Животные
Метки: Татры   видео   животные   люди   медведь   нападение   национальный парк   слабоумие и отвага   турист   
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В национальном парке в Татрах медведь атаковал туриста. Мужчина пытался запечатлеть хищника с максимально близкого расстояния и спровоцировал косолапого.
Перед нападением турист успел залить медведя из газового перцового баллончика. Однако это не уберегло мужчину от прокушенной ноги и ссадин. Также его теперь ждёт штраф за нарушения правил посещения национальных парков.

Источник:

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Метки: Татры   видео   животные   люди   медведь   нападение   национальный парк   слабоумие и отвага   турист   
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7  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
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7k
Владимир Полчаса назад
Есть более безболезненные способы самовыпила, если он эту цель преследовал.
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15k
seller-k 42 минуты назад
Третьего дня в наших краях молодой попробовал на девушку напасть. Она его прогоняла, уговаривала, а потом по морде врезала. Сибирячки крутыми бывают.

Ссылка youtu.be
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1k
Duke_kir Час назад
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7k
Bely Час назад
не, ну картинка красивая получилась, чо.
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1k
Андрей Час назад
Идиот, еще и баллончиком вооружился. Насколько этому недоумку надо было ближе, такое ощущение что он его специально провоцировал.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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