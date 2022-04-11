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Говорливая домашняя лиса поймала крысу

Говорливая домашняя лиса поймала крысу (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 11:29
Сообщество : Животные
Метки: видео   добыча   животные   крыса   лиса   лиса алиса   хищник   
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Домашняя лиса по кличке Алиса решила не ограничиваться едой, которую ей даёт мужчина и поймала крысу. Животное воспользовалось моментом и поговорило о своей удачной охоте с хозяином.
Непростое это дело - с крысами сражаться. Охотница и просто хорошая девочка!

Источник:

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Метки: видео   добыча   животные   крыса   лиса   лиса алиса   хищник   
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10  комментариев
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24k
Ваня 2 часа назад
все равно лиса хищник...
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9k
Hunson Abadeer 8 минут назад
милашка
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246
В-ий 19 минут назад
крысоньку жалко...
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11k
Павел Бреусов 59 минут назад
Алиса Ивановна Кулакова, так же есть два английских сеттера Макс и Белый, Белого Алиса гоняет, так как он младше, кусает всех когда не в духе.
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