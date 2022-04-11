Говорливая домашняя лиса поймала крысу

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Домашняя лиса по кличке Алиса решила не ограничиваться едой, которую ей даёт мужчина и поймала крысу. Животное воспользовалось моментом и поговорило о своей удачной охоте с хозяином.
Непростое это дело - с крысами сражаться. Охотница и просто хорошая девочка!
Источник:
АНТИФИШКИ
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