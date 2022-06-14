Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли

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Фотоловушки в канадской провинции Альберта запечатлели необычную погоню. На опубликованных в сети кадрах несколько диких лошадей пытаются спастись бегством от медведя гризли.
Погоня гризли за дикими лошадьми попала на видео. Остаётся неизвестным, преуспел ли хищник в своём деле.
Источник:
АНТИФИШКИ
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все таки какая ж это машина "медведь"
Уважаю его мощь , и боюсь одновременно до усрачки