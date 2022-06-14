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Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли

Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли

Автор:
14 июня 2022 12:55
Сообщество : Животные
Метки: Канада   видео   гризли   дикая лошадь   животные   лошадь   медведь   
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Фотоловушки в канадской провинции Альберта запечатлели необычную погоню. На опубликованных в сети кадрах несколько диких лошадей пытаются спастись бегством от медведя гризли.
Погоня гризли за дикими лошадьми попала на видео. Остаётся неизвестным, преуспел ли хищник в своём деле.

Источник:

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Метки: Канада   видео   гризли   дикая лошадь   животные   лошадь   медведь   
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11  комментариев
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38k
jonnyD Час назад
Лошади как-то и не торопятся , а вот медведь уже призайопся...
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934
Hellscream 18 минут назад
Миша бежит , ветки трещат ...
все таки какая ж это машина "медведь"
Уважаю его мощь , и боюсь одновременно до усрачки
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905
Антон Полчаса назад
Ну косолапый...Лошадиных сил ему не хватило))))
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Мишка шустро лапками перебирает . смешно когда браконьеры или туристы пробуют убежать от медведя по прямой. люди если вас не съел медведь - это по тому что он добрый пугливый и миролюбивый зверь.
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20k
BiZ 51 минуту назад
кажись их кто-то сзади всех догоняет
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4k
Rubiroid_47 57 минут назад
Почему решили, что медведь за лошадьми гонится? Может они все вместе спешат... на речку.
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9k
Алексей 59 минут назад
Миша бежит покрикивая
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