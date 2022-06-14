Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли

"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью

Медведица плывет по реке с медвежонком на спине

Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился

Погоня медведя за кроликом в канадском заповеднике

Это наша земля: волки выпроводили медведя со своей территории

Голодный медведь забрался в несколько автомобилей в поисках перекуса