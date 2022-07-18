Медвежьи «танцы» в Саяно-Шушенском заповеднике

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Администрация Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае опубликовала видео с "танцующими" медведями, которых запечатлели фотоловушки.
Медведи трутся спинами о стволы деревьев — движения напоминают танцы. Так они обозначают границы своего обитания. В Саяно-Шушенском заповеднике живут 250 бурых медведей.
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АНТИФИШКИ
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Метки: видео дикие животные животные заповедник медведь
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