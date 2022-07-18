Медвежьи «танцы» в Саяно-Шушенском заповеднике

Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек

Медведь Вася и гусиное яйцо

Догадаются ли эти два медведя, как открыть этот мусорный бак?

Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился

Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера

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