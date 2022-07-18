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Медвежьи «танцы» в Саяно-Шушенском заповеднике

Медвежьи «танцы» в Саяно-Шушенском заповеднике

Автор:
18 июля 2022 07:38
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   заповедник   медведь   
205
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Администрация Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае опубликовала видео с "танцующими" медведями, которых запечатлели фотоловушки.

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   животные   заповедник   медведь   
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3  комментария
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8k
goshan_hmc Час назад
Вши заели или блохи закусали...
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28k
Григорий 17 минут назад
Там много всего
1) шкуру надо вычесывать после сна, она обновляется.
2) смола помогает спасаться от насекомых
3) территорию пометил
4) просто блохи
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377
Куруш Полчаса назад
И спинку почесал и территорию пометил)
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