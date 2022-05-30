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Нападение лося на медведя

Нападение лося на медведя

Автор:
30 мая 2022 11:38
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   лось   медведь   нападение   неожиданно   прикол   
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Молодому медведю не повезло оказаться на пути у лося. Психологическая травма на всю жизнь.
- Косолапый, стой, спросить что-то хочу.
- Да я особо и не знаю ничего!

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   лось   медведь   нападение   неожиданно   прикол   
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8  комментариев
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5k
Бу 2 часа назад
Бедный мишка)
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1k
КАКАнгел Минуту назад
вы заметили с какой скоростью бегает медведь ? лось бежит не медленней лошади , но и медведь тоже не стоит на месте - это я к тому как легко и быстро убежать от медведя если что.
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2k
Vovan Petroff 7 минут назад
А вот не надо доставать женщину, когда у неё критические дни.
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2k
Motorola 15 минут назад
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18k
homerchik Полчаса назад
© Добрый вечер...
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9k
Алексей 50 минут назад
Михалыч опять не в ту дверь зайти хотел,Лосяша ему сейчас покажет направление
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