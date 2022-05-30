Нападение лося на медведя

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Молодому медведю не повезло оказаться на пути у лося. Психологическая травма на всю жизнь.
- Косолапый, стой, спросить что-то хочу.
- Да я особо и не знаю ничего!
- Да я особо и не знаю ничего!
Источник:
АНТИФИШКИ
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