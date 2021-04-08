Медведь чуть не откусил деду руку

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Пожилой мужчина стал еще седее благодаря своему не слишком умному поступку. Он подошел к клетке с медведем и решил покормить его. Хищник схватил пенсионера за куртку и начал затаскивать в клетку.
Остается надеяться, что этот инцидент станет уроком для мужчины. Видео содержит ненормативную лексику.
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