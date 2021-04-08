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Медведь чуть не откусил деду руку

Медведь чуть не откусил деду руку (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 11:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   дед   дедушка   животные   медведь   нападение   повезло   слабоумие и отвага   хищник   
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Пожилой мужчина стал еще седее благодаря своему не слишком умному поступку. Он подошел к клетке с медведем и решил покормить его. Хищник схватил пенсионера за куртку и начал затаскивать в клетку.

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Метки: видео   дед   дедушка   животные   медведь   нападение   повезло   слабоумие и отвага   хищник   
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19  комментариев
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372
Darki 2 часа назад
Возраст не показатель ума,если в молодости был дураком,то в старости будешь старым дураком.
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2k
mtonaka 5 минут назад
Все эти зоопарки и цирки с животными нужно закрывать! Звери должны жить в своей естественной среде, тогда и глупых дедов хавать перестанут...
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4k
бедный студент из Африки 38 минут назад
хард версия
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр бедный студент из Африки 5 минут назад
бабаянище
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564
Оксид Бетона 39 минут назад
- Эй, мужик! Ты че мне тут хлеб пихаешь? Где пузырь!? Водку гони, козел!
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3k
Том Сойер 45 минут назад
Старый долпаеп.....
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−2
playso 53 минуты назад
Деда надо в скафандре на улицу выпускать может поживает ещё.
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5k
М С 54 минуты назад
Нормальный мужик снимал. Даже испугался, что он снимает, а тут чуть не случился ужастик.
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2k
Natural Selection 58 минут назад
медведь сквозь решетку мог его легко продернуть
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20k
hebpat Natural Selection 50 минут назад
не прошёл бы целиком, так по частям
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5k
Olga Raudis Час назад
Блин, в параллельной ветке бабка лезет с нежностями к чужому привязанному ротвейлеру, тут дедка лезет в клетку кормить медведя... из одной деревни оба???
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Вот нафига ???
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8k
Lev Asriev Час назад
Теперь у мишки есть фуфик!
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−145
RTR Час назад
Голубям пусть батоны крошит, а мишки любят мяско.
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33k
AGM Час назад
Как он да таких лет то дожил с подобным подходом
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31k
Опаньки 2 часа назад
Слабоумие и отвага ?
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2k
Nyash 2 часа назад
не бойтесь, да он не укусит, он поиграть хочет
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3k
Борис Карабанов Nyash Час назад
Он только понюхает! (Внутренности...)
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