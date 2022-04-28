Твоя остановка: пассажир эффектно проводил футбольного фаната

FISHKINET
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров "Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии "Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии "Где там клевета?": СК возбудил уголовное дело против игрока "Что? Где? Когда?" о реабилитации нацизма "Где там клевета?": СК возбудил уголовное дело против игрока "Что?... Честные кадры из лихих 90-х, которые оставили неизгладимый след на нескольких поколениях Честные кадры из лихих 90-х, которые оставили неизгладимый след на... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию День, когда едва не пленили Джека Воробья: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд День, когда едва не пленили Джека Воробья: что там у Джонни Деппа... 17 размеров из мира животных, которые вам покажутся ужасным: клыки, зубы, черепа, скелеты 17 размеров из мира животных, которые вам покажутся ужасным:... Почему не выпускают автомобили из нержавейки Почему не выпускают автомобили из нержавейки Прохожие задержали негодяя, выхватившего смартфон из рук второклассницы Прохожие задержали негодяя, выхватившего смартфон из рук... Что такое гимпи-гимпи и почему оно так опасно Что такое гимпи-гимпи и почему оно так опасно Как девочка из немецкой столовой стала Героем Советского Союза Как девочка из немецкой столовой стала Героем Советского Союза "Вы что творите?": жительница Москвы возмутилась мигрантами, решившими зарезать барана прямо на стройке Троицкого леса "Вы что творите?": жительница Москвы возмутилась мигрантами, ... Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-62 Смешные комментарии из социальных сетей-62 Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Енот не хочет делиться с хозяином виноградом Енот не хочет делиться с хозяином виноградом Ласка от хищной кошки Ласка от хищной кошки Колдовская истерия в Европе: почему Русь миновала массовая охота на ведьм? Колдовская истерия в Европе: почему Русь миновала массовая охота... Тресковая война: как Исландия победила Великобританию Тресковая война: как Исландия победила Великобританию
Главная > Видео 
Твоя остановка: пассажир эффектно проводил футбольного фаната

Твоя остановка: пассажир эффектно проводил футбольного фаната

Автор:
28 апреля 2022 11:13
Метки: Англия   Метро   болельщик   в мире   видео   неожиданно   прикол   фанат   
792
1
1
Пассажир устал слушать кричалки пьяного футбольного фаната и решил помочь ему уйти по-английски.
Тебе пора, всего хорошего.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Англия   Метро   болельщик   в мире   видео   неожиданно   прикол   фанат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Serg2001 Час назад
Чувак вроде бы вел себя вполне безобидно... Ну подпил мальца, любимая команда выиграла, настроение хорошее. Ни к кому не приставал, не агрессивничал... Скорее всего кабан в черном это фанат Тоттенхэма или Арсенала...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Елена Захарова 3 минуты назад
Как жаль, что вы наконец-то уходите))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 3 минуты назад
Абрамович! Абрамович Абрамович!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
615
Макс Дорошенко 8 минут назад
Гы ... в Лондоне кстати челсюков не очень то и любят. Их после прихода абраши считают выскочками, хотя надо признать что у ихнего фан-движения богатая история. Но среди лондонских так сказать "коллег" у них врагов нет. Это вам не "заклятые друзья" Арсенал и Шпоры, в истории встреч которых не редки были смертельные случаи. А вообще в последние лет 10-15 лихая удаль фанатского движа в Англии сошла на нет. Там ввели очень суровые законы по отношению к ним. Если вы к примеру устроите махач и ваша вина будет доказана то, для начала могут пожизненно запретить посещать матчи. А при рецидиве тем кто не угомонился грозит конкретный срок.
Если кому интересует эта тема то погуглите творчество футбольного журналиста Артёма Франка. У него на эту тему есть очень много материала. Правда я не знаю, существует ли что-либо в электронном виде. Он скажем так не сторонник бандеровского режима. Молоток мужик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Motorola 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
dima423 Час назад
красава))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

922274



Другие посты автора
Популярное
Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток
Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Поступило предложение продавать пиво в отделениях Почты России
Поступило предложение продавать пиво в отделениях Почты России
За какие провинности в СССР подверглись остракизму микроволновые печи?
За какие провинности в СССР подверглись остракизму микроволновые печи?
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#в мире#подборка#автомир#СССР#США#дети#аварии#Ynews
#фото#интересно#люди#автомобили#мир#забавно#Разное#милота#дтп#собака
#прикол#Ватермарк#история#факты#картинки#новости#Россия#Приколы#кино#интересное
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех Любопытная коза вышла к хозяину в странном головном уборе Любопытная коза вышла к хозяину в странном головном уборе Наглый тюлень решил поплавать в бассейне отеля и позагорать Наглый тюлень решил поплавать в бассейне отеля и позагорать Кот Семён защищает компьютер и комнату хозяина Кот Семён защищает компьютер и комнату хозяина Пришёл, увидел, отразил Пришёл, увидел, отразил Псих какой-то: кинувшийся в атаку бульдог напугал кота Псих какой-то: кинувшийся в атаку бульдог напугал кота

На что жалуетесь?

Вернуться