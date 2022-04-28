Твоя остановка: пассажир эффектно проводил футбольного фаната

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Пассажир устал слушать кричалки пьяного футбольного фаната и решил помочь ему уйти по-английски.
Тебе пора, всего хорошего.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если кому интересует эта тема то погуглите творчество футбольного журналиста Артёма Франка. У него на эту тему есть очень много материала. Правда я не знаю, существует ли что-либо в электронном виде. Он скажем так не сторонник бандеровского режима. Молоток мужик.