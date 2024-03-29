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Выход из метро с красивым видом

Выход из метро с красивым видом

Автор:
29 марта 2024 12:32
Метки: Видео   Германия   Кёльн   Метро   в мире   выход   
1320
1
1

В немецком Кёльне находится один из самых красивых и атмосферных выходов из метро. Завораживающий вид!

Римско-католический готический собор в Кёльне.

Источник:

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Метки: Видео   Германия   Кёльн   Метро   в мире   выход   
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11  комментариев
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2k
Duke_kir 14 минут назад
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2k
Dmitry Tarasov 2 минуты назад
А при чем здесь метро?
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1k
Юлия Фоксина 19 минут назад
Подтверждаю, выглядит впечатляюще, была там - очень понравилось.
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7k
satra 41 минуту назад
С точки зрения "крышесносности", imho, Саграда Фамилия в Барселоне масштабнее. Настолько там собор отличается от привычной нам архитектуры.
Подобный выход из метро там тоже есть :)
П.С. Вроде как к 2026 году планируют финаль. 140+ лет будет стройке.

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144k
parallax Час назад
Если бы не обилие арабов и негров, немного портящих атмосферу...
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292
DuckTales Час назад
Круто
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12k
Б.Касторский Час назад
Католические соборы почти всегда величественные и красивые. И внутри какой-то особый дух. Я хоть человек не верующий, но в Будапеште бродил по базилике Святого Стефана.
А в Москве иной раз хожу на концерты в лютеранский собор Петра и Павла. Хотя есть органная музыка и в католических.
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292
DuckTales schmubu Час назад
Очень много тут про метро
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3616 постов (3572 в горячем)

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