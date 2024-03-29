Выход из метро с красивым видом

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В немецком Кёльне находится один из самых красивых и атмосферных выходов из метро. Завораживающий вид!
Римско-католический готический собор в Кёльне.
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Подобный выход из метро там тоже есть :)
П.С. Вроде как к 2026 году планируют финаль. 140+ лет будет стройке.
А в Москве иной раз хожу на концерты в лютеранский собор Петра и Павла. Хотя есть органная музыка и в католических.
вона как, так тут про красивый вид, а не про метро?
ну, извините, чо.