Белка залезла в кормушку для птиц, объелась и застряла

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Курьезный инцидент произошел в одном из городов Англии. Голодная белка залезла в кормушку для птиц, наелась корма и не смогла вылезти обратно.
Хозяевам участка пришлось вызывать спасателей, чтобы спасти жадного грызуна. Животное не пострадало и после освобождения сбежало в лес.
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