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Белка залезла в кормушку для птиц, объелась и застряла

Белка залезла в кормушку для птиц, объелась и застряла (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 08:18
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Англия   белка   в мире   видео   животные   прикол   спасение   
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Курьезный инцидент произошел в одном из городов Англии. Голодная белка залезла в кормушку для птиц, наелась корма и не смогла вылезти обратно.
Хозяевам участка пришлось вызывать спасателей, чтобы спасти жадного грызуна. Животное не пострадало и после освобождения сбежало в лес.

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Метки: Ynews   Англия   белка   в мире   видео   животные   прикол   спасение   
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7  комментариев
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530
Алексей Маз 2 часа назад
"Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери"
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Example 6.2.6 40 минут назад
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RDen Час назад
убивать надо за такую кормушку...подумала белка, но было уже поздно...
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68
Дмитрий Карнаухов Час назад
Жадность фраера сгубила.
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11k
Valiko 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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levikus 2 часа назад
Я один прочитал это голосом кролика из мультфильма -"объелась и застляла"
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