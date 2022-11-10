Нео, ты ли это? Парень решил выйти из вагона до остановки поезда

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В метро Санкт-Петербурга парень неожиданно решил покинуть вагон поезда на ходу. Один из пассажиров запечатлел безрассудный поступок.
В Санкт-Петербурге заметили Нео, который пытался выбраться из матрицы. Интернет-шутники оценили выход парня по достоинству и дополнили его сценами из фильма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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