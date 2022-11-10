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Нео, ты ли это? Парень решил выйти из вагона до остановки поезда

Нео, ты ли это? Парень решил выйти из вагона до остановки поезда

Автор:
10 ноября 2022 08:28
Метки: Метро   Прикол   Санкт-Петербург   видео   матрица   нео   поезд   прыжок   
1406
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В метро Санкт-Петербурга парень неожиданно решил покинуть вагон поезда на ходу. Один из пассажиров запечатлел безрассудный поступок.
В Санкт-Петербурге заметили Нео, который пытался выбраться из матрицы. Интернет-шутники оценили выход парня по достоинству и дополнили его сценами из фильма.

Источник:

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Метки: Метро   Прикол   Санкт-Петербург   видео   матрица   нео   поезд   прыжок   
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17  комментариев
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26k
Киры4 2 часа назад
Так сказать, самоликвидировался.
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7k
ГГалка 58 секунд назад
был бы трезвый - убился бы
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26
Вадим Павлов 2 минуты назад
Опять борщ пересолил
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6k
Кузнец душ. 21 минуту назад
Какой люк выберешь ты?
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35k
Aleks 23 минуты назад
Судя по последней видимой траектории жбаном он в каменный пол знатно впечатался...
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1k
Антон Полчаса назад
- Штакет, что за херня?!
- Я десантируюсь!
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Приземление было менее эпичным, чем у Нео...
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2k
Vad Полчаса назад
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2k
SHAGREEN 38 минут назад
Этот Нео выбрал обе таблетки. Лиху дал.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
32k
Fat Lynx Час назад
Исходя из локации, его там должно было расчленить нахрен!
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71k
Доктор Джонс Час назад
"В метро Санкт-Птербурга" - там всякое бывает...
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Комментарий удален
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3k
pinbalist 2 часа назад
Мне кажется я знаю какая оценка по физике у него была :)
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