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Наглый тюлень решил поплавать в бассейне отеля и позагорать

Наглый тюлень решил поплавать в бассейне отеля и позагорать

Автор:
28 апреля 2022 09:52
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   в мире   видео   животные   наглось   прикол   тюлень   
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На территорию отеля на Галапагосских островах наведался тюлень. Незваный гость вышел из солёной воды, ополоснулся в бассейне и решил позагорать. Такой наглости вы ещё не видели!
Заметьте, как невозмутимо он пришёл к своей цели. Красиво жить не запретишь.

Источник:

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Метки: бассейн   в мире   видео   животные   наглось   прикол   тюлень   
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2  комментария
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5k
Mowgley 55 минут назад
А че сразу наглый?
Никого не трогал, не бычил, просто искупнуться и позагорать пришел.
Подумаешь, отжал лежак - с кем не бывает
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1k
Оксид Бетона 50 минут назад
Угарный перец!
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