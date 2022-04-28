Наглый тюлень решил поплавать в бассейне отеля и позагорать

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На территорию отеля на Галапагосских островах наведался тюлень. Незваный гость вышел из солёной воды, ополоснулся в бассейне и решил позагорать. Такой наглости вы ещё не видели!
Заметьте, как невозмутимо он пришёл к своей цели. Красиво жить не запретишь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Никого не трогал, не бычил, просто искупнуться и позагорать пришел.
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