Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами

Макрон прибыл с внезапной проверкой в один из муниципалитетов. Его окружила толпа, люди стали кричать: одни радостно, другие - не очень.

И в какой-то момент в переизбранного президента полетели помидоры. Видимо, от благодарных избирателей.

Охрана тут же окружила Макрона раскрыла зонтик и укрыла главу президента от «помидорного дождя». Даже не пострадал.