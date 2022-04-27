Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами

352
1
1
«Под обстрел» он попал во время деловой поездки в муниципалитет Сержи.
Макрон прибыл с внезапной проверкой в один из муниципалитетов. Его окружила толпа, люди стали кричать: одни радостно, другие - не очень.
И в какой-то момент в переизбранного президента полетели помидоры. Видимо, от благодарных избирателей.
Охрана тут же окружила Макрона раскрыла зонтик и укрыла главу президента от «помидорного дождя». Даже не пострадал.
P.S. Вам тоже показалось, что на 4 секунде кто-то кричит: «Мужики»?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Фотография Макрона с полуголыми афроамериканцами теперь не даёт спать половине Франции
- Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами
- Во Франции задержали группу веганов, терроризирующих фермеров и владельцев сырных магазинов
- "Было бы неплохо, если бы мы ушли вместе": Ален Делон и другие французы о Бельмондо
- Тринадцатилетняя француженка угрожала убить учительницу английского языка
Новости партнёров
Зонтик у охраны тоже не очень ...