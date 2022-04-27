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Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами

Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами

Автор:
27 апреля 2022 15:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Макрон   зонт   полиция   помидор   президент   франция   
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«Под обстрел» он попал во время деловой поездки в муниципалитет Сержи.

Макрон прибыл с внезапной проверкой в один из муниципалитетов. Его окружила толпа, люди стали кричать: одни радостно, другие - не очень.

И в какой-то момент в переизбранного президента полетели помидоры. Видимо, от благодарных избирателей.

Охрана тут же окружила Макрона раскрыла зонтик и укрыла главу президента от «помидорного дождя». Даже не пострадал.

P.S. Вам тоже показалось, что на 4 секунде кто-то кричит: «Мужики»?


Источник:

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Метки: Макрон   зонт   полиция   помидор   президент   франция   
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4  комментария
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4k
Том Сойер Час назад
Говном надо было в этого пе.дика кидать, говном - оно ему, говномесу, привычнее....
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1
Маргарита 39 минут назад
Макароны с томатом, всё верно
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11k
котегRUS 43 минуты назад
это турки закидали, им некуда помидоры девать..))
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38k
jonnyD Час назад
А эта ... ну которая на Панина похожа , с ним была ? Может не в него и целились то ...
Зонтик у охраны тоже не очень ...
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