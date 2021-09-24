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86-летняя Брижит Бардо раскритиковала похороны Бельмондо

86-летняя Брижит Бардо раскритиковала похороны Бельмондо (4 фото)

Автор:
24 сентября 2021 14:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бельмондо   Брижит Бардо   Жозефина Бейкер   Макрон   похороны   франция   
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Бывшая актриса заявила, что не желала бы себе таких похорон.


Легенда французского кино Брижит Бардо 28 сентября будет отмечать 87-летие. В честь дня рождения она дала интервью Parisien Magazine, в котором высказалась о похоронах Жан-Поля Бельмондо. Напомним, что прощание с Жан-Полем Бельмондо прошло 9 сентября в Почётном дворе Дома Инвалидов в Париже. Церемонию прощания провёл президент Франции Эмануэль Макрон, проститься с легендарным актёром во двор Дома Инвалидов пустили более 700 человек, среди которых были Ален Делон и Пьер Ришар.


"Жану-Полю Бельмондо не понравились бы его похороны в Доме инвалидов", — считает Брижит Бардо.


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Не понимаю истоков оказываемого ему национального почтения, его похороны в Доме Инвалидов, с правительством и всеми остальными, вряд ли ему понравились бы, он не был поклонником таких грандиозных зрелищ. (источник)


Также в интервью Бардо назвала Бельмондо "очаровательным, добрым, щедрым и весёлым мужчиной". "Несмотря на инсульт, он продолжал быть очаровательным и никогда не жаловался", — сказала Брижит Бардо о своём ушедшем коллеге и друге.



Месяц назад стало известно, что прах американо-французской чернокожей танцовщицы Жозефины Бейкер (1906-1975) перезахоронят в Пантеоне. В Пантеоне покоятся многие великие французы: Вольтер, Руссо, Гюго, Золя, Кюри, Дюма (отец) и др. Бейкер станет первой темнокожей француженкой в Пантеоне. Такое решение принял Эмануэль Макрон. Брижит Бардо дружила с Жозефиной, поэтому о её памяти тоже высказалась: "Это явно не идея года! Я не уверена, что это было ее желанием. Встретиться с Виктором Гюго, с другими выдающимися людьми в том месте... Допустим, она была несравненной. Вы выражаете ей свое уважение, но я не знаю, понравилось бы ей это очень". Сама Бардо не хотела бы после смерти лежать рядом с Гюго и Вольтером.

Брижит Бардо ушла из кино в 1973 году, объявив, что никогда кино не любила и снималась исключительно ради денег. С тех пор Бардо занимается защитой животных. Много лет она критикует французские власти, которым нет дела до животных. Но ни одному президенту Франции не доставалось от Бардо так, как Макрону. Его она называет "абсолютно нулевым" президентом.

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Метки: Бельмондо   Брижит Бардо   Жозефина Бейкер   Макрон   похороны   франция   
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Ваня 18 минут назад
прально бриджит - макрон просто мальчик...
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Вася 14 минут назад
молодец тётка, с характером. По настоящему породистые внешне, так же и внутренне породисты
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