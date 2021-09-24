86-летняя Брижит Бардо раскритиковала похороны Бельмондо





Легенда французского кино Брижит Бардо 28 сентября будет отмечать 87-летие. В честь дня рождения она дала интервью Parisien Magazine, в котором высказалась о похоронах Жан-Поля Бельмондо. Напомним, что прощание с Жан-Полем Бельмондо прошло 9 сентября в Почётном дворе Дома Инвалидов в Париже. Церемонию прощания провёл президент Франции Эмануэль Макрон, проститься с легендарным актёром во двор Дома Инвалидов пустили более 700 человек, среди которых были Ален Делон и Пьер Ришар.





"Жану-Полю Бельмондо не понравились бы его похороны в Доме инвалидов", — считает Брижит Бардо.



