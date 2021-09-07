"Было бы неплохо, если бы мы ушли вместе": Ален Делон и другие французы о Бельмондо

6 сентября в Париже скончался Великолепный, Баловень судьбы, Ас из асов Жан-Поль Бельмондо. Друзья и коллеги актёра, среди которых Ален Делон, Пьер Ришар и Клод Лелуш, вспоминают Бебеля (так Бельмондо прозвали французы).
Экранный дуэт Бельмондо и Делона начался с картины "Будь красив и помалкивай" (1958). В этом фильме дебютировал Ален Делон, а Бельмондо впервые сыграл более-менее большую роль. Всего звёзды снялись вместе в восьми картинах. Режиссёры говорили, что Бельмондо и Делон составляют прекрасный дуэт, потому что, с одной стороны, совсем не похожи друг на друга (критики даже называли Бельмондо "анти-Делоном"), с другой стороны, у них много общего. Бельмондо говорил, что дружба с Делоном, начавшаяся в конце 1950-х, никогда не угасала.
85-летний Ален Делон прокомментировал смерть друга каналу CNEWS:
Я совершенно раздавлен. Я постараюсь не последовать за ним в ближайшие пять часов. Однако было бы неплохо, если бы мы ушли вместе. Это часть моей жизни, мы начинали вместе 60 лет назад.
Энтони Делон, сын Алена Делона, выразил соболезнования близким Бельмондо в Instagram и подписал фотографию актёра: "Прощай, Великолепный".
Jean-Paul Belmondo est parti.— Pierre Richard (@PierreRichardPR) September 6, 2021
Immense vide dans le cœur de tous les Français. Du mien aussi.
C'est tout juste pas possible, cette idée qu'il n'est plus là !
Pierre Richard pic.twitter.com/WmX9q11voE
87-летний Пьер Ришар так прокомментировал уход коллеги:
Жан-Поль Бельмондо ушёл. Сердца всех французов опустели. И моё тоже. Не могу представить, что его больше нет!
Ришар не снимался вместе с Бельмондо в кино, однако поддерживал тёплые отношения.
83-летний кинорежиссёр Клод Лелуш ("Мужчина и женщина", "Баловень судьбы") сказал несколько добрых слов о Бельмондо в эфире телеканала RTL:
У него была ослепительная улыбка, она помогала ему дарить радость жизни в мире, полном негатива. Вот почему он добился успеха... Он волшебный актёр. Даже когда он нёс совершенную чепуху, я не мог от него оторваться.
Источник:
81-летний композитор Владимир Косма, сочинивший музыку для самых популярных французских комедий, в частности для фильмов "Чудовище" и "Ас из асов", рассказал, что писать музыку для фильмов с Бельмондо было особым удовольствием:
Очень мало таких актёров, таких личностей, которые вас вдохновляют, заставляют писать музыку для них самих, а не для их ролей. Именно таким был Бельмондо.
Жан-Поль Бельмондо много играл в театре, на его счету десятки ролей. Последний раз он выходил на сцену в начале 2000-х в спектакле по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта "Фредерик, или Бульвар преступлений". Вчера на французском телевидении Шмитт вспоминал, как на последнем спектакле зрители 20 минут стоя аплодировали Бельмондо. Драматург также назвал Бельмондо "хорошим другом".
Известный по серии фильмов "Такси" актёр Сами Насери снимался вместе с Бельмондо в картине "Свободное падение" (2001). Он опубликовал в Instagram совместную фотографию с Бельмондо и подписал её: "Покойся с миром, Бебель". Бебель (прекрасное дитя) - так французы ласково прозвали своего кумира.
93-летняя французская актриса Лин Рено назвала Бельмондо "необычным героем обычной Франции". Также она отметила, что не только она потеряла 6 сентября хорошего друга, а весь мир.
Жан-Поль был очень искренним, смелым и верным человеком. И он навсегда останется в коллективной памяти таким, каким представал в фильмах со своим участием.
La FBB tient à rendre hommage à JP #Belmondo, merveilleux acteur et ami des animaux. Il était en 2002 au Noël des Animaux, pour sensibiliser à l’adoption et adopter la petite chienne Corail. Puis en 2012 dans nos locaux (photo) pour adopter Chipie. Nos pensées vont à ses proches. pic.twitter.com/tYGatk2SiB— Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) September 6, 2021
Фонд защиты животных Бриджит Бардо отметил, что Бельмондо любил животных, помогал фонду в привлечении внимания к проблеме бездомных собак и взял двух пёсиков из приюта.
Жан Дюжарден написал в Instagram:
Я буду по тебе скучать... Мы будем по тебе скучать. Спасибо, Жан-Поль.
Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021
Президент Франции Эммануэль Макрон в Твиттере выразил соболезнования в связи со смертью артиста:
Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо всегда был национальным достоянием, он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова.
Источник:
- О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана
- Как сложились карьеры и судьбы актёров из комедии "Игрушка"
- Французская актриса оголилась на премии «Сезар»
- Как выглядел актер, сыгравший Фантомаса
- Ответы верующих, а не политиков: Кадыров и Запорожские козаки
Понравилось69
Нет, он не ушел, он всегда будет со мной