"Было бы неплохо, если бы мы ушли вместе": Ален Делон и другие французы о Бельмондо

Экранный дуэт Бельмондо и Делона начался с картины "Будь красив и помалкивай" (1958). В этом фильме дебютировал Ален Делон, а Бельмондо впервые сыграл более-менее большую роль. Всего звёзды снялись вместе в восьми картинах. Режиссёры говорили, что Бельмондо и Делон составляют прекрасный дуэт, потому что, с одной стороны, совсем не похожи друг на друга (критики даже называли Бельмондо "анти-Делоном"), с другой стороны, у них много общего. Бельмондо говорил, что дружба с Делоном, начавшаяся в конце 1950-х, никогда не угасала.

85-летний Ален Делон прокомментировал смерть друга каналу CNEWS:

Я совершенно раздавлен. Я постараюсь не последовать за ним в ближайшие пять часов. Однако было бы неплохо, если бы мы ушли вместе. Это часть моей жизни, мы начинали вместе 60 лет назад.

Энтони Делон, сын Алена Делона, выразил соболезнования близким Бельмондо в Instagram и подписал фотографию актёра: "Прощай, Великолепный".