Тринадцатилетняя француженка угрожала убить учительницу английского языка

В четверг, 10 декабря, девочка пришла в колледж, расположенный в небольшом городе Безье. Она оказалась совершенно не готова к уроку – домашнее задание не выучено, учебника и канцелярии не было.
На вопрос учительницы, почему она не готова – подросток заявила, что не хочет учиться. Учительница сказала, что отстранит её от уроков. После этого девочка подошла к педагогу и стала угрожать ей смертью и что "снимет шкуру" с учительницы. Потом девочка заявила, что у неё есть пистолет и вышла из класса, сообщает издание Midi libre.
Незамедлительно была вызвана полиция, которая арестовала подростка, когда та шла по улице домой. Пистолета при ней не оказалось, зато был большой кухонный нож.
Сутки неуправляемый подросток провела под стражей в полицейском участке. Суд уже рассмотрел её дело. Подростку выдали запрет на ношение любого оружия, ввели комендантский час с 21 до 6 часов, принудительно её заставят пройти психиатрическую экспертизу, а также местный Департамент Образования будет следить за её посещением учебного заведения и выполнением домашних заданий.
Мэр города заявил, что педагоги совершенно не защищены от неуправляемых подростков и их угроз. Необходимо изменить "страусиную политику" и выстроить иерархию уважения.
Местные журналисты выяснили, что подростка уже выгнали из нескольких образовательных учреждений, а в этот колледж она поступила только в ноябре.
Сутки неуправляемый подросток провела под стражей в полицейском участке. Суд уже рассмотрел её дело. Подростку выдали запрет на ношение любого оружия, ввели комендантский час с 21 до 6 часов, принудительно её заставят пройти психиатрическую экспертизу, а также местный Департамент Образования будет следить за её посещением учебного заведения и выполнением домашних заданий.
Мэр города заявил, что педагоги совершенно не защищены от неуправляемых подростков и их угроз. Необходимо изменить "страусиную политику" и выстроить иерархию уважения.
Местные журналисты выяснили, что подростка уже выгнали из нескольких образовательных учреждений, а в этот колледж она поступила только в ноябре.
Подростки напали на женщину-таксиста и угнали ее автомобиль
Установленная возле магазина камера наблюдения запечатлела момент нападения нескольких пьяных молодых людей на женщину-таксиста. Злоумышленники избили женщину, забрали ключи и, заставив её сесть в салон транспортного средства, поехали кататься
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ребенок 13 лет систематически избивает одноклассников, нанес серьёзные травмы нескольким детям, потребовавшим лечения - а мы НИЧЕГО НЕ МОЖЕМ С НИМ СДЕЛАТЬ
и родители начинают забирать СВОИХ детей из класса, переводить в другие школы - по причине БЕСПОМОЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
интересы идиота и садиста ставят выше интересов нормальных детей
в моем детстве и молодости было несколько подобных выродков
все уже давненько сдохли - кто от алкоголя, кого - прирезали на зоне.....
очень, очень ценные эти кадры для общества
У меня вопрос, зачем надо было менять старую на "страусиную" ? (по всей Европе теперь такая) Просто потому что в Америке так ? (Это после Рейгоновских реформ у в Америке была введена такая "страусиная политика" в образовании, и много чего ещё, и цензура в сми, и религия в школах, и.т.д. и.т.п.) А то что американцы сами свою систему ругают уже почти 40 лет, ничего ? Надо на свои грабли наступить ?
Кстати к Российскому образованию тот же вопрос просто один в один...