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Тринадцатилетняя француженка угрожала убить учительницу английского языка

Тринадцатилетняя француженка угрожала убить учительницу английского языка (3 фото)

Автор:
12 декабря 2020 14:29
Сообщество : Криминал
Метки: Безье   колледж   подросток   полиция   суд   учительница   франция   
1064
3
В четверг, 10 декабря, девочка пришла в колледж, расположенный в небольшом городе Безье. Она оказалась совершенно не готова к уроку – домашнее задание не выучено, учебника и канцелярии не было.

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Метки: Безье   колледж   подросток   полиция   суд   учительница   франция   
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12  комментариев
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1k
Kariya 3 часа назад
Ее уже не раз выгоняли в шею не за хорошие оценки, но в новый колледж поступила. Либо богатенькая, либо директор гамадрил. Тоже.
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72k
Броненосец Потелкам Kariya 2 часа назад
либо как у нас - дебильные законы
ребенок 13 лет систематически избивает одноклассников, нанес серьёзные травмы нескольким детям, потребовавшим лечения - а мы НИЧЕГО НЕ МОЖЕМ С НИМ СДЕЛАТЬ
и родители начинают забирать СВОИХ детей из класса, переводить в другие школы - по причине БЕСПОМОЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
интересы идиота и садиста ставят выше интересов нормальных детей
в моем детстве и молодости было несколько подобных выродков
все уже давненько сдохли - кто от алкоголя, кого - прирезали на зоне.....
очень, очень ценные эти кадры для общества
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2k
Tiana 10 минут назад
Опасный возраст. У некоторых от гормонов крышу рвет.
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328
Голосмордора 16 минут назад
Очевидно, что в.ы.б.л.я.д.о.к. какого-нибудь из этих бездельников ,что на коврах по пять раз на день голанят и лбом колотятся.
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3k
Yurich 16 минут назад
У нас, в 70-х, пол-класса мечтало убить учительницу немецкого языка... Тоже мне новость
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47k
alertol Час назад
- Необходимо изменить "страусиную политику" и выстроить иерархию уважения.

У меня вопрос, зачем надо было менять старую на "страусиную" ? (по всей Европе теперь такая) Просто потому что в Америке так ? (Это после Рейгоновских реформ у в Америке была введена такая "страусиная политика" в образовании, и много чего ещё, и цензура в сми, и религия в школах, и.т.д. и.т.п.) А то что американцы сами свою систему ругают уже почти 40 лет, ничего ? Надо на свои грабли наступить ?

Кстати к Российскому образованию тот же вопрос просто один в один...
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7k
Cornho alertol 8 минут назад
РейгАновских, от фамилии РейгАн.
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58k
Доктор Джонс 3 часа назад
Черненькая?
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4k
Echo Доктор Джонс 3 часа назад
снизу
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