Тринадцатилетняя француженка угрожала убить учительницу английского языка

Незамедлительно была вызвана полиция, которая арестовала подростка, когда та шла по улице домой. Пистолета при ней не оказалось, зато был большой кухонный нож.



Сутки неуправляемый подросток провела под стражей в полицейском участке. Суд уже рассмотрел её дело. Подростку выдали запрет на ношение любого оружия, ввели комендантский час с 21 до 6 часов, принудительно её заставят пройти психиатрическую экспертизу, а также местный Департамент Образования будет следить за её посещением учебного заведения и выполнением домашних заданий.



Мэр города заявил, что педагоги совершенно не защищены от неуправляемых подростков и их угроз. Необходимо изменить "страусиную политику" и выстроить иерархию уважения.



Местные журналисты выяснили, что подростка уже выгнали из нескольких образовательных учреждений, а в этот колледж она поступила только в ноябре.