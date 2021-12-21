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Жена Макрона - трансгендер? Первая леди Франции будет жаловаться на СМИ, которые заподозрили ее в смене пола

Жена Макрона - трансгендер? Первая леди Франции будет жаловаться на СМИ, которые заподозрили ее в смене пола (8 фото)

Автор:
21 декабря 2021 08:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: JeanMichelTrogneux   Брижит Макрон   Макрон   политика   слухи   смена пола   трансгендеры   франция   
2936
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Супругу президента Франции красоткой не назовешь. Но французов тревожит другое: неужели первая леди - бывший мужик?

67-летняя Брижит Макрон снова стала предметом обсуждения в СМИ и соцсетях. Ее в который раз заподозрили в траннсгендерности. Впервые эта информация появилась в издании Faits & Documents, которое утверждало, что дама на самом деле рождена мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье (Тронье — девичья фамилия первой леди), и уже во взрослом возрасте стала женщиной.


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Сама Брижит Макрон уверена, что подобные статьи - заказные, и являются происками врагов ультраправых сил. Первая леди Франции, впрочем, не намерена спускать подобные инсинуации на тормозах и планирует подать на рапространителей слухов в суд.


Между тем, тема трансгендерности леди Макрон во Франции действительно активная, о чем свидетельствует тот факт, что хэштег #JeanMichelTrogneux вошел в топ в Твиттере 13 и 14 декабря. Всего с этим хэштегом было опубликовано свыше 34000 твитов.


Несмотря на свою абсурдность, слух набирает популярность. Сторонники конспирологии раскапывают факты, фото детских лет Брижит и составляют генеалогические древа ее семьи.



Даже статья в Википедии, посвященная семье, в которой родилась первая леди Франции, с тех пор неоднократно переписывалась. Последние уточнения и изменения, которые туда внесли, касались имени Брижит Макрон, данному ей при рождении.


Между тем, сама Макрон напоминает, что похожие "расследования" проводились и в отношении жены Барака Обамы, когда тот был президентом США, а недавно жертвой похожих слухов стала Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии.



В администрации Макрон всю эту "мышиную возню" не комментируют, однако заверяют, что "будут преследования".

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Метки: JeanMichelTrogneux   Брижит Макрон   Макрон   политика   слухи   смена пола   трансгендеры   франция   
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13k
Вася Час назад
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226
Kalina Sergey 8 минут назад
Слушай, а похожи
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
Англо-саксы, вы чаво е#ете?
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2k
kca-opa Полчаса назад
Нет, ну если в голодный год за тарелку пельменей она предложит.. То я лучше застрелюсь, ну или её на запчасти разберу, собак кормить
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51
Комнатный сибиряк 39 минут назад
Вообще пофигу кто из них кого долбит и в какую лузу
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21k
Matrosskin 58 минут назад
Панин близок к провалу, похоже...
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5
Conser Час назад
В отношении жены Барака Обамы не "проводились похожие расследования", а практически было доказано.

Антропометрию не обманешь - даже большинство редких генетических отклонений дают иную картину. Тело у Майкла Обамы - мужское.
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6k
Александр Зотов Час назад
Trogneux
------
ска, вот почему это читается как Тронье?! Зачем они вообще лишние буквы тогда пишут?
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221
Faithless 2 часа назад
Да пара неудачных пластических операций и вуаля - женщина превращается в п.и.з.д.е.ц.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Да просто страшная, как чума.
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5k
ГГалка 2 часа назад
а почему если баба страшная то сразу думают что это мужик? вот за мужиков как бы обидно. можно подумать прям все уроды. ну козлы = да, но чтоб уроды.. это зря
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5k
VL 2 часа назад
Мляяяя....
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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