Жена Макрона - трансгендер? Первая леди Франции будет жаловаться на СМИ, которые заподозрили ее в смене пола

Сама Брижит Макрон уверена, что подобные статьи - заказные, и являются происками врагов ультраправых сил. Первая леди Франции, впрочем, не намерена спускать подобные инсинуации на тормозах и планирует подать на рапространителей слухов в суд.

Между тем, тема трансгендерности леди Макрон во Франции действительно активная, о чем свидетельствует тот факт, что хэштег #JeanMichelTrogneux вошел в топ в Твиттере 13 и 14 декабря. Всего с этим хэштегом было опубликовано свыше 34000 твитов.