Жена Макрона - трансгендер? Первая леди Франции будет жаловаться на СМИ, которые заподозрили ее в смене пола

Супругу президента Франции красоткой не назовешь. Но французов тревожит другое: неужели первая леди - бывший мужик?
67-летняя Брижит Макрон снова стала предметом обсуждения в СМИ и соцсетях. Ее в который раз заподозрили в траннсгендерности. Впервые эта информация появилась в издании Faits & Documents, которое утверждало, что дама на самом деле рождена мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье (Тронье — девичья фамилия первой леди), и уже во взрослом возрасте стала женщиной.
Сама Брижит Макрон уверена, что подобные статьи - заказные, и являются происками
врагов ультраправых сил. Первая леди Франции, впрочем, не намерена спускать подобные инсинуации на тормозах и планирует подать на рапространителей слухов в суд.
Между тем, тема трансгендерности леди Макрон во Франции действительно активная, о чем свидетельствует тот факт, что хэштег #JeanMichelTrogneux вошел в топ в Твиттере 13 и 14 декабря. Всего с этим хэштегом было опубликовано свыше 34000 твитов.
Несмотря на свою абсурдность, слух набирает популярность. Сторонники конспирологии раскапывают факты, фото детских лет Брижит и составляют генеалогические древа ее семьи.
Даже статья в Википедии, посвященная семье, в которой родилась первая леди Франции, с тех пор неоднократно переписывалась. Последние уточнения и изменения, которые туда внесли, касались имени Брижит Макрон, данному ей при рождении.
Между тем, сама Макрон напоминает, что похожие "расследования" проводились и в отношении жены Барака Обамы, когда тот был президентом США, а недавно жертвой похожих слухов стала Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии.
#JeanMichelTrogneux version All blacks https://t.co/6fzAveZufm— Pierre Zimmermann 🗽🥨 (@pierre_zmn) December 13, 2021
В администрации Макрон всю эту "мышиную возню" не комментируют, однако заверяют, что "будут преследования".
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Антропометрию не обманешь - даже большинство редких генетических отклонений дают иную картину. Тело у Майкла Обамы - мужское.
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ска, вот почему это читается как Тронье?! Зачем они вообще лишние буквы тогда пишут?
А мы?
соЛнце, лесТница, серДце, празДник, здраВствуйте.
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с лестницей и праздником надо подумать
ну и у нас хотя бы одна буква))
людская молва-с