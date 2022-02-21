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Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика

Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 10:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   курьер   люди   майами   повезло   
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В американском городе Майами спешащий к очередному клиенту курьер чудом избежал гибели. Мужчина решил обогнать грузовик, упал и чуть не попал под колёса.
Оказавшись на проезжей части, велокурьер вовремя сгруппировался и избежал гибели.

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Метки: США   в мире   видео   курьер   люди   майами   повезло   
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4  комментария
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28k
Slonyash 58 минут назад
Повезло капитально!
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Marius 20 минут назад
Я думал это только у нас.
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30k
ACU900 Час назад
могло бы бошку раздавать словно арбуз, и тогда возможно попал бы в раздел Адок здесь на фишках. А так, считай повезло,может в, избежавшей участи раздавленного арбуза, башке немножко мозгов появятся..
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68k
Viktor Час назад
Велокурьер больше не будет тиснуться между грузовиком и другим транспортом!
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Mr.Adamson

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