Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика

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В американском городе Майами спешащий к очередному клиенту курьер чудом избежал гибели. Мужчина решил обогнать грузовик, упал и чуть не попал под колёса.
Оказавшись на проезжей части, велокурьер вовремя сгруппировался и избежал гибели.
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