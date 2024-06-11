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Вор забрал посылку даже не дожидаясь, пока уедет курьер

Вор забрал посылку даже не дожидаясь, пока уедет курьер

Автор:
11 июня 2024 09:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Посылка   США   вор   кража   курьер   умора   
893
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Владельцы дома говорят, что сперва приняли это за розыгрыш, но кража оказалась реальной.

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Метки: Видео   Посылка   США   вор   кража   курьер   умора   
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6  комментариев
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Yus 42 минуты назад
А не проще было, пока этот тормоз шел к дому, заскочить в ОТКРЫТУЮ машину и тиснуть несколько посылок?
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−8
Игорь 12 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде..

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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10k
Alex 23 минуты назад
Время - деньги
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1653 поста (1346 в горячем)

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