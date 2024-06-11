Вор забрал посылку даже не дожидаясь, пока уедет курьер

Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть

Курьер спрятал доставленный товар, чтобы его не украли

Такой разный подход к работе

Храбрый курьер прогнал медведя

Сотрудник полиции доставил заказ вместо задержанного курьера

Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика