Украл скамейку

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В Майами воры, промышляющие на кроссоверах, воруют с крылец даже скамейки и горшки с цветками.
Бензин — штука дорогая, надо чем-то отбивать.
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в рассрочку, с нулевым первым взносом, и первым платежом через полгода
Хонда так пыталась поднять продажи....
машину тут же понабрали негры, акуевшие, безработные
а че не взять ?
бесплатно отдают
через полгода-год возвращали обратно, разбитыми
там и не заплатив не копейки
Хонда тогда очень знатно села в лужу в США с этими Аккордами....
никто их не покупал, считалась "негритянской" машиной...