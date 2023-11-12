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Украл скамейку

Украл скамейку

Автор:
12 ноября 2023 11:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   воры   люди   майами   скамейка   
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В Майами воры, промышляющие на кроссоверах, воруют с крылец даже скамейки и горшки с цветками.

Бензин — штука дорогая, надо чем-то отбивать.

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Метки: Видео   в мире   воры   люди   майами   скамейка   
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2  комментария
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92k
Херанука Паибалу 40 минут назад
в свое время 2000-х классную, новую модель Хонды Аккорд автодилеры стали продавать на условиях 0-0-0
в рассрочку, с нулевым первым взносом, и первым платежом через полгода
Хонда так пыталась поднять продажи....
машину тут же понабрали негры, акуевшие, безработные
а че не взять ?
бесплатно отдают
через полгода-год возвращали обратно, разбитыми
там и не заплатив не копейки
Хонда тогда очень знатно села в лужу в США с этими Аккордами....
никто их не покупал, считалась "негритянской" машиной...
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214
iskra 4 минуты назад
Вроде не черные.. Латиносы?
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