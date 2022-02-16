Мужчина ударил зрителя, закинувшего ноги на кресло в зале кинотеатра

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На вечернем сеансе в кинотеатре нетрезвый зритель закинул ноги на кресло перед собой. Подобный поступок не понравился паре, сидевшей в этом ряду. Между мужчинами завязалась словесная перепалка и невоспитанный зритель получил по лицу.
Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.
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Веди себя как человек - не будешь получать в рыло.
В данной ситуации так же есть вариант,что этот "пострадавший еще и от ментов схлопочет за провокативные действия