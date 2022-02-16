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Мужчина ударил зрителя, закинувшего ноги на кресло в зале кинотеатра

Мужчина ударил зрителя, закинувшего ноги на кресло в зале кинотеатра (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 11:25
Метки: видео   драка   инцидент   кинотеатр   конфликт   
32570
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На вечернем сеансе в кинотеатре нетрезвый зритель закинул ноги на кресло перед собой. Подобный поступок не понравился паре, сидевшей в этом ряду. Между мужчинами завязалась словесная перепалка и невоспитанный зритель получил по лицу.
Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.

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Метки: видео   драка   инцидент   кинотеатр   конфликт   
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272  комментария
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27k
Vazari 20 часов назад
Причем, готов поспорить, что это пузатое чмо, перед тем , как огрести, бычил и включал агрессивного мачо. А когда выхватил-тут же перешел в режим потерпевшего законопослушного гражданина))
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−86
Dima Час назад
Обычное дело, быдло совершил насильственное действие над другим быдлом. Подавляющее большинство комментариев здесь тоже оставили быдло.
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870
Hypnosis Час назад
Приматы [мат]
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124
kitdmuk_wqed Час назад
Посади свинью за стол - она и ноги на стол. Ещё наши предки так говорили.
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4k
jfk 2 часа назад
Мерзкий мужик, ведет себя как баба.
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308
Людмила 3 часа назад
Фу мразь жирная, надо было ему еще вломить урод конченый.У нее папа ... и это мужик?
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1k
Вальдемар 6 часов назад
Ну вот не доделал! Надо было мобилу пузатенькому ещё в очко запихать и всё аплодисменты его.
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2k
Lefterov 6 часов назад
А мне больше нравятся бабье которое не следит за языком думая что самец все решит хоть он уже и с набитым глазом!! Нужно было еще и самке ввалить в другой глаз для симметрии!!!
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1k
Миша 7 часов назад
Ну бровь рассечена, оттуда всегда хорошо кровит, на инвалидность не потянет.
Веди себя как человек - не будешь получать в рыло.
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10k
Джон Уик 7 часов назад
Петух гамбургский. Не хер ноги класть.
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4k
Шизопряников 7 часов назад
Животные в кино...
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3k
Platinum 7 часов назад
"У неё отец"..... вот с.ка ублюдок е.б.а.ный.
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281
333 7 часов назад
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13k
Аристарх Похер 8 часов назад
Один парень в кинотеатре так громко пил сок через трубочку, что теперь он через трубочку уже и ест.
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210
strizh8337996 8 часов назад
Время рыцарей прошло, настало время пиде... ов. Чмо снимет побои и хороший человек отхватит.
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210
strizh8337996 Сергей Ковалев 7 часов назад
Это скорее исключение из правил, повезло. По закону никто никого не может бить, даже если очень хочется и аппонент этого явно заслуживает. Потерпевшим признают того, у кого степень тяжести больше. Громких дел хватает
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6k
SuperTroll 8 часов назад
Жирный черт попутал берега, по @балу на! И сразу: "шматри фто ты сделаль, у меня там женыпапамент!" Хыть тфю ему еще в рожу! И еще прямой в догонку
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1k
portable 8 часов назад
свиньи..
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9k
Dmitry 8 часов назад
При всем желании, не могу осуждать. Именно из-за таких мудаков я и перестал когда-то ходить в кинотеатры. Справа жрут, слева по телефону трындят, сзади пытаются на голову ноги положить. Это уже не про кино, а про разборки с уродами получается...
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23
Анатолий Мюллер 8 часов назад
А какой фильм показывали?
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36
Ulunga Sisop 8 часов назад
Хорошо ! Но мало !...
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17k
ЦСКА 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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