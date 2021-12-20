Массовая драка со стрельбой в Челябинске

По факту драки в полицию никто не обращался, однако стражи правопорядка обещали найти участников. Так и произошло. На допросе драчуны заявили, что знакомы между собой и претензий друг к другу не имеют. По их словам, пистолет, из которого стреляют в видео, был газовым. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

2021-12-20T12:31:17+03:00