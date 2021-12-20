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Массовая драка со стрельбой в Челябинске

Массовая драка со стрельбой в Челябинске (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 12:31
Сообщество : Криминал
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   криминал   челябинск   
2816
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В микрорайоне Чурилово в Челябинске парни устроили массовую драку. Одна из сторон пустила в ход не только кулаки, но и палки и пистолет.
— Сегодня ночью на районе прошла встреча двух молодёжных сборных по смешанным видам спорта. Проиграла принимающая сторона. Тут и бита, и стрельба в лица, и добивание лежащего, — сообщили очевидцы в группе «[В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте».

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   криминал   челябинск   
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28  комментариев
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5k
Максим 2 часа назад
Звери, просто убивают же. С ноги по голове, сверху трубой ещё добавили.
Настолько плевать на жизнь? Так убейся сам. "Бойцы". Слов нет.
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0
Max Koshak 7 минут назад
быдломаны против обрыганов
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15k
Злобный Члегр Полчаса назад
"на районе"? Убейся, придурок!
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15k
ВОВЧЕГ 37 минут назад
Сплошные гребни и чмошники, кто же бьет лежачего ногами и палкой?
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2k
ProstoBoBka 38 минут назад
И где взаимопощь друзей? Стоят и споли жуют! Найдите отличие 4, которые пришли от кавказцев? Нет отличия! дубинка, пистолет и нападают на 1 толпой... Животные только в этот раз не кавказской национальности.
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9k
кот базилий 40 минут назад
Штана спартывный у усех - это круто.
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480
Чумной Доктор 45 минут назад
заметили что целью было завалить терпилу. ему первому и влетело, его и пинали , а остальных просто пинками отогнали и они тихонько курили в стороне, типа поссать зашли и в драку не лезли , даже стрелянного не повалили , так что надо разбираться в чем суть конфликта . и чем терпила так провинился.
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480
Чумной Доктор 59 минут назад
Как в 9х . любо дорого смотреть . вот примерно так всё и происходило , только пистолет у школьника явно газовый . но в принципе весьма задорно .
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2k
tessio Час назад
Можно смотреть на все это как на отдельные взятые случаи, но ИМХО власть уже давно не справляется, давление нарастает, денег нет - ждут новые 90-ые. Только тогда все же была надежда (частично реализованная в 2000-ы), что рыночек все исправит и порешает. Теперь же надежды нет.
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8k
*Сергей* Час назад
Герои
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17k
Александр Час назад
А это Чеееелябинск, город в котором, война за песочницу, проходит с металлическим совочком и газовым пистолетиком.

Петух с палкой и пукалкой, вообще конченные. Ну ок, не резинкой в глаз пульнул а просто раздухарился, но если лежачему ребра сломали, да башку поломали, там могут найти тяжкие телесные- а это 100% дело, которое нельзя замять по соглашению сторон(+ оружие и сговор, нормальные сроки на ровном месте подняли)

Хотя есть мысль, что поцики знают друг друга, так что не удивлюсь, если "палочника" увезут в лес, и высадят в землю-(Не одобряю, конечно, но с такими разборками, это самая ожидаемая ответка)
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29k
Aleks 2 часа назад
Шакалы налетели, на нежданчика газом и палками забили.... Герои хуле. Здоровый с палкой до последнего ссал, что ответка прилетит в челюсть.
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693
Питер Крузо 2 часа назад
Группой с оружием до 7 лет)
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Принимающей стороны 6 челов. Нападющей 4. У принимающих минус 2 ссыкуна, а так может и вывезли
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480
Чумной Доктор Aleks 52 минуты назад
все они понимали и ждали .
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это свои шалят. Расходимся.
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1k
Василич 2 часа назад
Челябинский трубопрокатный завод имени Ленина и Трудового Красного Знамени славится своими колбасными изделиями из жести и прочих пиломатериалов..
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18k
Serg2001 2 часа назад
Зверье отмороженное... Претензий нет, потому что, как я понял, их вскоре примерно такая же ответка ждет. В итоге закончится всё тем, что перемочат друг дружку. Офигенно интересную жизнь проживут пацаны.
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592
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Забыли добавить, что кроме увечий от палок и пистолета был ещё отмороженный писюн у ссыкуна.
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216
Faithless 2 часа назад
[мат] всех на рудник, наращивать мышечную массу. И принимающих и гостей, всех.
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251
Шпут 2 часа назад
Парни? Парни делом занимаются, а это животные какие-то
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Пистолет был настоящий, просто отрикошетило от лба - Челябинск же))
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