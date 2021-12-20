Массовая драка со стрельбой в Челябинске

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске парни устроили массовую драку. Одна из сторон пустила в ход не только кулаки, но и палки и пистолет.
— Сегодня ночью на районе прошла встреча двух молодёжных сборных по смешанным видам спорта. Проиграла принимающая сторона. Тут и бита, и стрельба в лица, и добивание лежащего, — сообщили очевидцы в группе «[В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте».
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
По факту драки в полицию никто не обращался, однако стражи правопорядка обещали найти участников. Так и произошло. На допросе драчуны заявили, что знакомы между собой и претензий друг к другу не имеют. По их словам, пистолет, из которого стреляют в видео, был газовым.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
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Настолько плевать на жизнь? Так убейся сам. "Бойцы". Слов нет.
Петух с палкой и пукалкой, вообще конченные. Ну ок, не резинкой в глаз пульнул а просто раздухарился, но если лежачему ребра сломали, да башку поломали, там могут найти тяжкие телесные- а это 100% дело, которое нельзя замять по соглашению сторон(+ оружие и сговор, нормальные сроки на ровном месте подняли)
Хотя есть мысль, что поцики знают друг друга, так что не удивлюсь, если "палочника" увезут в лес, и высадят в землю-(Не одобряю, конечно, но с такими разборками, это самая ожидаемая ответка)
Так и вдвоём можно толпу засранцев на колени поставить