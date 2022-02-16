В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор

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В Новосибирске мужчина стал свидетелем конфликта, произошедшего между жителями многоквартирного дома. Лифт, в котором ехал потерпевший, остановился на этаже и неожиданно в кабину залетел топор.
Мужчина не успел увернуться и получил травму головы. Ему наложили несколько швов в больнице.
Потерпевший рассказал подробности инцидента:
«В воскресенье часов в 18:30 я пошёл выносить мусор. Спустился на лифте. На первом этаже дрались пьяные мужчины. Я успел обратить внимание, что там что-то типа поножовщины. Вышел из лифта и вдруг почувствовал резкий удар по голове. Я даже не сразу понял, что произошло. Быстро проанализировал ситуацию: люди пьяные, неадекватные, поэтому я и не стал их трогать, дабы не навредить ни им, ни себе. Принял решение выйти на улицу, на открытое пространство, где много людей. Чтобы в случае чего были свидетели.
На улице снял шапку, потрогал: что-то мягкое. Тут же хлынула кровь. Мимо проходила девушка, я попросил её вызвать скорую. Она вызвала и скорую, и полицию. Полицейские приехали, спросили у меня, что произошло, я объяснил, что в подъезде драка и мне прилетело в голову то ли ножом, то ли топориком. Позже девушка, которая вышла из подъезда после меня, сказала, что в лифте валялся окровавленный топор. Потом приехала скорая, и меня увезли в 34-ю поликлинику, где мне сделали рентген головы, наложили швы, сделали перевязку»
На улице снял шапку, потрогал: что-то мягкое. Тут же хлынула кровь. Мимо проходила девушка, я попросил её вызвать скорую. Она вызвала и скорую, и полицию. Полицейские приехали, спросили у меня, что произошло, я объяснил, что в подъезде драка и мне прилетело в голову то ли ножом, то ли топориком. Позже девушка, которая вышла из подъезда после меня, сказала, что в лифте валялся окровавленный топор. Потом приехала скорая, и меня увезли в 34-ю поликлинику, где мне сделали рентген головы, наложили швы, сделали перевязку»
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Метки: Новосибирск видео драка инцидент конфликт лифт неожиданно топор
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-Что молчишь? Поймал?
Молодец.
Вообще порою кажется, что лифты участвуют в первенстве на самое опасное средство передвижения))
/Шутка, шутка/
Парень счастливчик)