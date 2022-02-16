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В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор

В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 10:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   драка   инцидент   конфликт   лифт   неожиданно   топор   
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В Новосибирске мужчина стал свидетелем конфликта, произошедшего между жителями многоквартирного дома. Лифт, в котором ехал потерпевший, остановился на этаже и неожиданно в кабину залетел топор.

Потерпевший рассказал подробности инцидента:

«В воскресенье часов в 18:30 я пошёл выносить мусор. Спустился на лифте. На первом этаже дрались пьяные мужчины. Я успел обратить внимание, что там что-то типа поножовщины. Вышел из лифта и вдруг почувствовал резкий удар по голове. Я даже не сразу понял, что произошло. Быстро проанализировал ситуацию: люди пьяные, неадекватные, поэтому я и не стал их трогать, дабы не навредить ни им, ни себе. Принял решение выйти на улицу, на открытое пространство, где много людей. Чтобы в случае чего были свидетели.

На улице снял шапку, потрогал: что-то мягкое. Тут же хлынула кровь. Мимо проходила девушка, я попросил её вызвать скорую. Она вызвала и скорую, и полицию. Полицейские приехали, спросили у меня, что произошло, я объяснил, что в подъезде драка и мне прилетело в голову то ли ножом, то ли топориком. Позже девушка, которая вышла из подъезда после меня, сказала, что в лифте валялся окровавленный топор. Потом приехала скорая, и меня увезли в 34-ю поликлинику, где мне сделали рентген головы, наложили швы, сделали перевязку»

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Метки: Новосибирск   видео   драка   инцидент   конфликт   лифт   неожиданно   топор   
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6k
SuperTroll Час назад
-Лови топор!
-Что молчишь? Поймал?
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459
leemur86 24 минуты назад
Синеботы-животные. Потом удивляются что приезжие девок лапают, мужиков почти нет видимо, одни алкаши.
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30k
Fat Lynx Полчаса назад
Ого нежданчик! Знатно прилетело...
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9k
Домашние хитрости 44 минуты назад
Железная выдержка. Видно, что мужик не мелкий. Мог ведь, в порыве гнева этим же топориком провести обзорную экскурсию по достопримечательностям Питера. Мог, но не стал.
Молодец.
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9k
Клёст Час назад
Вот это даа!
Вообще порою кажется, что лифты участвуют в первенстве на самое опасное средство передвижения))
/Шутка, шутка/
Парень счастливчик)
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