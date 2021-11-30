Драка в московском дворе переросла в избиение

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Во дворе многоэтажки в Тимирязевском районе Москвы произошел конфликт между двумя компаниями парней. Молодые люди вышли из подъезда на улицу и устроили драку со своими оппонентами. Переросшая в избиение драка попала на камеру наблюдения.
Об голову одного из парней разбили бутылку. Видео содержит ненормативную лексику.
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