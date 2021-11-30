FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5179 постов • 804 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Драка в московском дворе переросла в избиение

Драка в московском дворе переросла в избиение (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   
299
1
1
Во дворе многоэтажки в Тимирязевском районе Москвы произошел конфликт между двумя компаниями парней. Молодые люди вышли из подъезда на улицу и устроили драку со своими оппонентами. Переросшая в избиение драка попала на камеру наблюдения.
Об голову одного из парней разбили бутылку. Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Россия   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
SuperTroll 22 минуты назад
В белых джинсах самый питушара эпучий, только лежачих добивал, просто конченый чмошник. Надеюсь ему потом 1 на 1 разнесут голову в кашу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ваня 15 минут назад
ну вот быдляки себе статеечки и подняли с асфальта... пятерик смело светит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) 23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке Полуголый житель Томска избил женщину в лифте Полуголый житель Томска избил женщину в лифте Повара московского ресторана подрались из-за графика работы Повара московского ресторана подрались из-за графика работы Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

793984



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
0
211
Блогеры жалуются на угрозы и шантаж: стоит ли жалеть «производителей мусорного контента»?
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
1
199
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
Набирающие популярность в сообществах
Затерянный во времени. История офицера, чья война растянулась на целую жизнь
0
3
Затерянный во времени. История офицера, чья война растянулась на целую жизнь
Совет по кодификации не принял поправки о взыскании компенсаций с агрегаторов такси
0
6
Совет по кодификации не принял поправки о взыскании компенсаций с агрегаторов такси
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам нужны скидки на ЖКХ
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#еда#СССР#вкусно#история#дтп#прикольные#автомобили
#фото#прикол#животные#кино#как приготовить#кулинария#интересное#забавно#познавательно#город
#интересно#подборка#ватермарк#люди#Рецепт#Жизнь#аварии#фильмы#полиция#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться