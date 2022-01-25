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Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом

Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   пьяный   
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Мужчина в голубом берете остановил электропоезд «Иволга», что курсировал по второй линии Московских центральных диаметров и захотел подраться с машинистом. Зачем?! Потому что может!
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Москва   в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   пьяный   
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9  комментариев
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3k
Egoro 53 минуты назад
сколько в мире талпоёпов
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688
Hallo FreeSpace 7 минут назад
Вспомнил, что пропустил день ВДВ ?
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51
Павел 18 минут назад
С газового баллончика в лицо, наручники и в сторону.
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992
Максим Максимов 20 минут назад
Это не "десантура" - это СВИНАРЬ из десантной части
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9k
Владимир 45 минут назад
может он из этих..
Ссылка youtu.be
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Женя Женя78 46 минут назад
В кпз дебила на 15 суток
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Mr.Adamson

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