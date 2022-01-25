Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом

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Мужчина в голубом берете остановил электропоезд «Иволга», что курсировал по второй линии Московских центральных диаметров и захотел подраться с машинистом. Зачем?! Потому что может!
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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