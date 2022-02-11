Кассир смогла постоять за себя

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг (штат Флорида, США) несколько лет назад. Конфликт начался с того, что мужчина не смог найти соломинку в зале и стал психовать и кричать на работников. Девушка за стойкой сказала ему, что теперь по закону им запрещено держать соломинки в зале и посетители должны просить пластиковые трубочки у работников заведений. Мужчина начал спорить с сотрудницей и утверждать, что такого закона нет и в какой-то момент схватил её.