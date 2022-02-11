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Кассир смогла постоять за себя

Кассир смогла постоять за себя (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 09:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   драка   инцидент   кассир   конфликт   люди   
993
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Агрессивный мужчина схватил сотрудницу McDonald’s и потащил на себя. Однако девушка-кассир оказалась не робкого десятка и смогла за себя постоять.
Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг (штат Флорида, США) несколько лет назад. Конфликт начался с того, что мужчина не смог найти соломинку в зале и стал психовать и кричать на работников. Девушка за стойкой сказала ему, что теперь по закону им запрещено держать соломинки в зале и посетители должны просить пластиковые трубочки у работников заведений. Мужчина начал спорить с сотрудницей и утверждать, что такого закона нет и в какой-то момент схватил её.

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Метки: США   видео   драка   инцидент   кассир   конфликт   люди   
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17  комментариев
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3k
Mowgley 57 минут назад
Из всего персонала одна девка с яйцами

В нашем городке соломинку ему не только бы выдали, но и вставили бы, и надули.
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−27
scanncode scanncode 11 минут назад
нападение на сотрудника макдональдса
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430
leemur86 19 минут назад
Молодец девка, не растерялась
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998
User1982 Полчаса назад
какой там "дружный" коллектив, никто не втащил клиенту, а тупо смотрели... хотя теперь работница макдональдска может податьв суд на клиента за рассизм, белый начал душить черную
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1k
Victor Час назад
сдается мне начало тут было темное.
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4k
livaneth Час назад
Очень показательно: девка мужика молотит кулаками от души, а ему нихрена не делается. При этом, если бы он приложил девку разок со всей дури, она бы уже не встала. Такие вот мы разные.
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43k
dima423 Час назад
мужики странные какие то, надо было епашить этого лысого, пока негритоска его держит)
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1k
Оксид Бетона Час назад
Чумазая жжот непадеццке!
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26k
Vazari Час назад
Теперь у лысого мудака в шортах на один комплекс станет больше.
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3k
sedoisever Час назад
И его не выкинули, нахрен, а продолжили обслуживать...
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