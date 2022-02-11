Кассир смогла постоять за себя

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Агрессивный мужчина схватил сотрудницу McDonald’s и потащил на себя. Однако девушка-кассир оказалась не робкого десятка и смогла за себя постоять.
Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг (штат Флорида, США) несколько лет назад. Конфликт начался с того, что мужчина не смог найти соломинку в зале и стал психовать и кричать на работников. Девушка за стойкой сказала ему, что теперь по закону им запрещено держать соломинки в зале и посетители должны просить пластиковые трубочки у работников заведений. Мужчина начал спорить с сотрудницей и утверждать, что такого закона нет и в какой-то момент схватил её.
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В нашем городке соломинку ему не только бы выдали, но и вставили бы, и надули.