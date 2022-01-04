Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени

Больше всего местных жителей тревожит то, что в непосредственной близости к заводу был выстроен и заселяется новый микрорайон «Новоантипинский». Этот микрорайон участвует в программе социальное жильё. И в случае ЧП на заводе есть риск, что пострадает большое количество людей.

2022-01-04T10:07:59+03:00