Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени

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Возгорание произошло сегодня на Антипинском НПЗ в одной из технологических установок в 9:42 по местному времени.
Очевидцы сообщают в соцсетях о том, что столбы чёрного дыма видны из нескольких районов города.
Больше всего местных жителей тревожит то, что в непосредственной близости к заводу был выстроен и заселяется новый микрорайон «Новоантипинский». Этот микрорайон участвует в программе социальное жильё. И в случае ЧП на заводе есть риск, что пострадает большое количество людей.
В Тюменском главке МЧС сообщили, что по предварительной информации площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Загорелась установка глубокой обработки мазута. О пострадавших пока информации нет.
На месте пожара работает МЧС. В настоящий момент очаг возгорания удалось локализовать.
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Хотя, увеличение содержания влечёт только увеличение суммы взятки.
"А где честных взять?"