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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 55 постов • 5 подписчиков подписаться
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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени (1 фото + 4 видео)

Автор:
04 января 2022 10:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Нефтеперерабатывающий завод   Тюмень   видео   огонь   пожар   
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Возгорание произошло сегодня на Антипинском НПЗ в одной из технологических установок в 9:42 по местному времени.

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Метки: Нефтеперерабатывающий завод   Тюмень   видео   огонь   пожар   
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5  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 53 минуты назад
[мат] скорее всего, и минимальные смены на НГ.
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
Еще один аргумент в пользу подорожания бензина....
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51k
doker Полчаса назад
И аварии сразу прекратятся.

Хотя, увеличение содержания влечёт только увеличение суммы взятки.
"А где честных взять?"

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844
Mixan 59 минут назад
Диверсия явно,можете пинать ...
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