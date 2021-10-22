Несколько человек пострадали из-за пожара на судне в бразильском порту

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В бразильском городе Игарапе-Мири пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате пожара в порту. Вытекшее масло мгновенно воспламенилось и превратило судно в факел.
Инцидент произошел 8 октября. Двум мужчинам потребовалась госпитализация. Один из пострадавших получил ожоги первой и второй степени, а другой третьей степени.
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