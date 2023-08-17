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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 590 постов • 35 подписчиков подписаться
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В Назрани загорелась целая линия электропередачи: расплавленный пластик с горящих проводов капал на землю

В Назрани загорелась целая линия электропередачи: расплавленный пластик с горящих проводов капал на землю

Автор:
17 августа 2023 08:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   загорелась целая линия электропередачи   ингушетия   линии проводов   огонь   пожар   расплавленный пластик   
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С возгоранием удалось быстро справиться, сейчас электроэнергия восстановлена в полном объеме

Жителей Назрани оставила без электричества вспыхнувшая линия электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города в Ингушетии.


В мэрии отметили, что к месту инцидента прибыли работник Ингушэнерго и провели мероприятия по устранению неполадок со светом. Подчеркивается, что вспыхнувший провод был заменен.


В настоящее время в домах жителей города свет есть.

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Метки: Видео   ЧП   загорелась целая линия электропередачи   ингушетия   линии проводов   огонь   пожар   расплавленный пластик   
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5  комментариев
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
Гирлянда огонь! Жгут аки сотона!
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9k
Trenzel2003 9 минут назад
Либо Короткое Замыкание КЗ, либо перегруз по линии. В любом случае, ошибка электрика.
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175
Александр 13 минут назад
Кто то чайник включил?
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304
дмитрий викторович Полчаса назад
Прикольная гирлянда.)))
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