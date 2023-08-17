В Назрани загорелась целая линия электропередачи: расплавленный пластик с горящих проводов капал на землю

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С возгоранием удалось быстро справиться, сейчас электроэнергия восстановлена в полном объеме
Жителей Назрани оставила без электричества вспыхнувшая линия электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города в Ингушетии.
В мэрии отметили, что к месту инцидента прибыли работник Ингушэнерго и провели мероприятия по устранению неполадок со светом. Подчеркивается, что вспыхнувший провод был заменен.
В настоящее время в домах жителей города свет есть.
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Метки: Видео ЧП загорелась целая линия электропередачи ингушетия линии проводов огонь пожар расплавленный пластик
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