В Назрани загорелась целая линия электропередачи: расплавленный пластик с горящих проводов капал на землю

Жителей Назрани оставила без электричества вспыхнувшая линия электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города в Ингушетии.

В мэрии отметили, что к месту инцидента прибыли работник Ингушэнерго и провели мероприятия по устранению неполадок со светом. Подчеркивается, что вспыхнувший провод был заменен.

В настоящее время в домах жителей города свет есть.