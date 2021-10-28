Попытка потушить горящее масло водой

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Воспламенение масла – довольно частая причина бытовых пожаров. Если на кухне загорелось масло, то ни в коем случае нельзя тушить его водой. В противном случае это может привести к страшным последствиям. Однако не все люди это знают и понимают.
Потушить всё-таки удалось, но какой ценой?!
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Один хрен найдётся экперементатор, который это повторит.