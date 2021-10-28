Попытка потушить горящее масло водой

FISHKINET
Лучшие российские компании и марки 2021 года Лучшие российские компании и марки 2021 года "У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП "У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет,... "Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой "Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом... "У меня ребенок!": "яжемать" устроила истерику и потасовку в магазине, потому что может "У меня ребенок!": "яжемать" устроила истерику и потасовку в... Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде "Меня бесит политкорректность": Дэвид Цукер о том, как убивают комедию "Меня бесит политкорректность": Дэвид Цукер о том, как убивают комедию Индюшки подняли на смех репортёршу Индюшки подняли на смех репортёршу Представителя Кадырова судят за хранение наркотиков: что же на это скажет Рамзан Ахматович? Представителя Кадырова судят за хранение наркотиков: что же на это... 30 прекрасных фотографий заброшенных мест со всего мира 30 прекрасных фотографий заброшенных мест со всего мира Секреты кино, о которых вы не догадывались Секреты кино, о которых вы не догадывались В Казахстане мужчина без причины избил русского мальчика В Казахстане мужчина без причины избил русского мальчика Hopильcкaя жeлeзнaя дopoгa Hopильcкaя жeлeзнaя дopoгa Московская охотница опубликовала видео убийства козерога и попала под проверку СК Московская охотница опубликовала видео убийства козерога и попала... 30 родителей, которые восхищают своей стойкостью 30 родителей, которые восхищают своей стойкостью «Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ «Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку... В Петербурге водитель такси, застряв в пробке, стал требовать с пассажира плату за простой В Петербурге водитель такси, застряв в пробке, стал требовать с... Ретро фотографии Ретро фотографии На ночь глядючи Всем Вам На ночь глядючи Всем Вам Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-11 Смешные комментарии из социальных сетей-11
Главная > Видео 
Попытка потушить горящее масло водой

Попытка потушить горящее масло водой (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 10:48
Метки: видео   вода   масло   огонь   пожар   происшествие   
322
1
1
Воспламенение масла – довольно частая причина бытовых пожаров. Если на кухне загорелось масло, то ни в коем случае нельзя тушить его водой. В противном случае это может привести к страшным последствиям. Однако не все люди это знают и понимают.
Потушить всё-таки удалось, но какой ценой?!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   вода   масло   огонь   пожар   происшествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
pynh 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
33k
Опаньки Полчаса назад
Наверное, он так больше не будет делать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
Бодан Бачевский 45 минут назад
Он таки потушил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kucher 48 минут назад
"Уж сколько раз твердили миру..."
Один хрен найдётся экперементатор, который это повторит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Героизм или обычный человеческий поступок? Героизм или обычный человеческий поступок? В Великобритании лопасти и детали ветряной турбины рухнули в море В Великобритании лопасти и детали ветряной турбины рухнули в море Выбежавшая на трассу девушка сбила велогонщика на финишной прямой Выбежавшая на трассу девушка сбила велогонщика на финишной прямой Несколько человек пострадали из-за пожара на судне в бразильском порту Несколько человек пострадали из-за пожара на судне в бразильском порту Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

573219



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
3
43
Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
Обыкновенный ёж: Кромсает змей особой тактикой и измеряет количество клещей. Совершенно новый взгляд на привычного зверя
2
35
Обыкновенный ёж: Кромсает змей особой тактикой и измеряет количество клещей....
Набирающие популярность
Как приготовить сахарные соты
0
4
Как приготовить сахарные соты
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда послушным?
0
10
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда...
Лучшие российские компании и марки 2021 года
Лучшие российские компании и марки 2021 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#животные#авто аварии#фильм#познавательно#актеры#коронавирус#дети
#фото#прикол#люди#подборка#Ynews#полиция#Разное#автомобили#природа#картинки
#интересно#кино#Россия#аварии#история#новости#интересное#автомир#авария дня#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться