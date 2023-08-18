В башкирском Ишбердино своя атмосфера. Там всех перепугал трактор с горящим сеном на телеге

1292
1
1
Водителя спасла смекалка, он съехал вместе с трактором прямо в речку. Никто не пострадал. После его поездки с огоньком он получил прозвище “башкирский Призрачный гонщик”.
Точная причина возгорания неизвестна. Местные пишут, что сено могло вспыхнуть из-за ”небольшой искры, возникшей от транспортного средства”.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неосторожная сотрудница салоны красоты чуть не устроила пожар
- Пёс случайно включил плиту и устроил пожар
- Теперь пожар точно удастся потушить
- В Индонезии купол Большой мечети исламского центра обрушился из-за пожара
- Внезапный пожар на заводе
Новости партнёров
реклама
Следует отъехать подальше, отщепить телегу и дождаться полного сгорания.