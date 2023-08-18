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В башкирском Ишбердино своя атмосфера. Там всех перепугал трактор с горящим сеном на телеге

В башкирском Ишбердино своя атмосфера. Там всех перепугал трактор с горящим сеном на телеге

Автор:
18 августа 2023 08:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ишбердино   огонь   пожар   сено   трактор   
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Водителя спасла смекалка, он съехал вместе с трактором прямо в речку. Никто не пострадал. После его поездки с огоньком он получил прозвище “башкирский Призрачный гонщик”.


Точная причина возгорания неизвестна. Местные пишут, что сено могло вспыхнуть из-за ”небольшой искры, возникшей от транспортного средства”.

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Метки: Видео   Ишбердино   огонь   пожар   сено   трактор   
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4  комментария
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31k
Юрий Час назад
Живы Пашки Колокольниковы!

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1k
Максим Николаев 15 минут назад
В Якутии этим летом также было, к сожалению, ЗИЛ полностью сгорел, рядом не было воды. А загорелся от искры, проезжая под электропроводами, думаю тут тоже самое.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Трахтаристу Зачет !!!!
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6k
Алексей Час назад
К сожалению это довольно частый случай. Загорается из-за искры из выхлопной системы.
Следует отъехать подальше, отщепить телегу и дождаться полного сгорания.
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