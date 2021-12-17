Сотрудница московского ресторана случайно подожгла потолок фейерверком

Самые уважаемые люди 2021 года: кто эти мужчины и женщины

Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара

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Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией

Несколько человек пострадали из-за пожара на судне в бразильском порту

Попытка потушить горящее масло водой обернулась провалом