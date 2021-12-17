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Сотрудница московского ресторана случайно подожгла потолок фейерверком

Сотрудница московского ресторана случайно подожгла потолок фейерверком (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 09:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   огонь   пожар   потолок   происшествие   ресторан   
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Посиделки в одном из ресторанов московского ЦУМа в честь дня рождения чуть не закончились трагедией. От холодного фейерверка загорелся потолок заведения.
Камера наблюдения запечатлела, как официант подходит к столику клиентов с тортом, а следом девушки-хостес несут холодные фейерверки. Одна из них подняла пиротехническое изделие слишком высоко и потолок загорелся.

Возгорание быстро заметили и потушили другие сотрудники ресторана В результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: Москва   видео   огонь   пожар   потолок   происшествие   ресторан   
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Alex ASK Час назад
Ну нафиг эти фейерверки в помещениях, проходили наяву.

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2k
lekha-fil 37 минут назад
Холодный фейерверк не такой уж и холодный.
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323
Юденич Час назад
Есть люди у которых все делается через ж"пу.
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6k
sumrаknn Час назад
Она прямо лошадь какая то. Хромая.
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