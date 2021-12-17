Сотрудница московского ресторана случайно подожгла потолок фейерверком

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Посиделки в одном из ресторанов московского ЦУМа в честь дня рождения чуть не закончились трагедией. От холодного фейерверка загорелся потолок заведения.
Камера наблюдения запечатлела, как официант подходит к столику клиентов с тортом, а следом девушки-хостес несут холодные фейерверки. Одна из них подняла пиротехническое изделие слишком высоко и потолок загорелся.
Возгорание быстро заметили и потушили другие сотрудники ресторана В результате инцидента никто не пострадал.
Возгорание быстро заметили и потушили другие сотрудники ресторана В результате инцидента никто не пострадал.
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