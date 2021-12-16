В Екатеринбурге задержали банду лжеэлектриков, обманывающих пенсионеров

В Екатеринбурге 14 декабря полиция Пермского края совместно с коллегами из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области, а также при поддержке бойцов ОМОН произвели задержание лжеэлектиков. Очевидец задержания поделился происходящим.

«Вчера к нам в офис на Блюхера, 58 в Екатеринбурге приехала полиция и ОМОН. Наш офис находится аккурат над офисом лжеэлектриков, о которых писало URA.RU. Меня позвали быть понятой. Полиция описывала у них телефоны, а также рабочие ежедневники. Взяли всех — и „диспетчеров“, и „полевых работников“, и всё руководство. Один из руководителей пытался убежать, просил моих коллег подтвердить, что он наш сотрудник, если будут спрашивать. Мы отказались. Потом он прятался под лестницей. В итоге его тоже задержали», — рассказала сотрудница соседнего офиса. По её словам, всех задержанных выводили из здания в наручниках и грузили в автозак.