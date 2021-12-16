В Екатеринбурге задержали банду лжеэлектриков, обманывающих пенсионеров

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Группа мошенников организовала компанию с полным штатом сотрудников, ежемесячными планами выручки и мотивационными прокачками перед началом рабочего дня. Всё это для того, чтобы раскручивать пенсионеров на деньги.
Клиентами аферистов стали наивные пенсионеры и пожилые люди. Известно, что мошенники зарабатывали на жертве 30-40 тысяч рублей, часто запугивая возможностью пожара. Причём для пенсионеров устраивалось целое представление. Диспетчеры, предварительные звонки, "официальные бумаги". Руководство компании лжеэлектриков выставляло финансовый план своим сотрудникам на месяц. Например, план на ноябрь составлял 3,5 млн рублей. Сотрудники соревновались между собой, кто раньше выполнит план. Полиция ничего не могла с этим поделать, так как пенсионеры сами подписывали нужные бумаги и отдавали деньги. Раскрыть схему аферистов удалось корреспонденту URA.RU, который внедрился в компанию в качестве сотрудника и вывел всю их махинацию на чистую воду.
В Екатеринбурге 14 декабря полиция Пермского края совместно с коллегами из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области, а также при поддержке бойцов ОМОН произвели задержание лжеэлектиков. Очевидец задержания поделился происходящим.
«Вчера к нам в офис на Блюхера, 58 в Екатеринбурге приехала полиция и ОМОН. Наш офис находится аккурат над офисом лжеэлектриков, о которых писало URA.RU. Меня позвали быть понятой. Полиция описывала у них телефоны, а также рабочие ежедневники. Взяли всех — и „диспетчеров“, и „полевых работников“, и всё руководство. Один из руководителей пытался убежать, просил моих коллег подтвердить, что он наш сотрудник, если будут спрашивать. Мы отказались. Потом он прятался под лестницей. В итоге его тоже задержали», — рассказала сотрудница соседнего офиса. По её словам, всех задержанных выводили из здания в наручниках и грузили в автозак.
«Вчера к нам в офис на Блюхера, 58 в Екатеринбурге приехала полиция и ОМОН. Наш офис находится аккурат над офисом лжеэлектриков, о которых писало URA.RU. Меня позвали быть понятой. Полиция описывала у них телефоны, а также рабочие ежедневники. Взяли всех — и „диспетчеров“, и „полевых работников“, и всё руководство. Один из руководителей пытался убежать, просил моих коллег подтвердить, что он наш сотрудник, если будут спрашивать. Мы отказались. Потом он прятался под лестницей. В итоге его тоже задержали», — рассказала сотрудница соседнего офиса. По её словам, всех задержанных выводили из здания в наручниках и грузили в автозак.
Какие только схемы не придумают мошенники, чтобы поживиться чужими деньгами. А вас мошенники пытались развести на деньги? Поделитесь своими историями, чтобы люди знали о методах аферистов и могли уберечь себя и своих близких.
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Шесть лет назад мне установили электронный счетчик. Он сам даёт показания энергетикам.
Срок годности, по квитанции, закончился в апреле этого года.
Я читал, что энергетики сами должны менять счётчик за свой счёт. Но время идёт, а счетчик не меняют.
И если ко мне завтра придут "электрики" и скажут: "Счетчик бесплатно, но замена 5000 руб", что мне ответить?
Вся эта грёбанная система заточена на жуликов. И эти жулики не простые граждане с "большой дороги", а люди наделённые полномочиями.
Под присмотром цербера принуждать их обслуживать и заботиться о лежачих стариках сроком на 1 год!