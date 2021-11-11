Спасибо за сотрудничество: полуголый парень помог сотруднице полиции

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Парень вышел из душа и стал свидетелем полицейской погони. Мужчина вломился к нему в комнату в общежитии и попытался удрать через окно от сотрудников полиции.
Парень помог сотруднице полиции задержать нарушителя. После таких прелюдей теперь можно и жениться.
Наличие камеры в комнате молодой человек объяснил тем, что его ранее обокрали.
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А что, есть какие-то ограничения на установку видеофиксаторов в личном жилом пространстве? С буя он должен кому-то что-то объяснять?