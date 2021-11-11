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Спасибо за сотрудничество: полуголый парень помог сотруднице полиции

Спасибо за сотрудничество: полуголый парень помог сотруднице полиции (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   задержание   общежитие   полиция   прикол   
1373
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Парень вышел из душа и стал свидетелем полицейской погони. Мужчина вломился к нему в комнату в общежитии и попытался удрать через окно от сотрудников полиции.
Парень помог сотруднице полиции задержать нарушителя. После таких прелюдей теперь можно и жениться.

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Метки: Юмор   видео   задержание   общежитие   полиция   прикол   
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12  комментариев
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501
Andrey 2 часа назад
Есть видео, где она благодарит парня за сотрудничество?
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23k
Ваня 52 минуты назад
потряс мудями...
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< Наличие камеры в комнате молодой человек объяснил тем, что >>>

А что, есть какие-то ограничения на установку видеофиксаторов в личном жилом пространстве? С буя он должен кому-то что-то объяснять?
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7k
Сергей 2 часа назад
С трудом заставила себя уйти.
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17k
Александр 2 часа назад
А есть записи с камер, как у него с кровати, что то студентки воруют? Друг спрашивает.
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17k
Dr.CrAzY 3 часа назад
ну всё - теперь должен жениться ))
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7k
Позитив 3 часа назад
ну всё теперь любовь морковь
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36k
Alex 3 часа назад
Интересно, а что дальше было?)
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67
Дмитрий Карнаухов Alex 2 часа назад
Ничего, это же не порно
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−6
1 3 часа назад
У них всё будет хорошо) ))
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57k
pynh 4 часа назад
он внутри собака

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