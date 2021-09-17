Задержанного парня чуть не обокрали прохожие

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Парочка решила снять с парня цепочку, пока тот лежал на земле. Очевидец запечатлел, как молодые люди подошли к задержанному и по очереди попытались снять с его шеи цепочку.
Беда не приходит одна.
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Перефразируя одну знаменитую фразу можно уверенно сказать, что вывезти обезьяну из Африки можно, но вот Африку из обезьяны нет.
А Россия страна богатая природным ресурсами, у нас вообще не должны драться люди за просрочку на помойках!
Это такие конченые твари!
Ты это объясни мудаку с жабой на аватарке!