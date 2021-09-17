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Задержанного парня чуть не обокрали прохожие

Задержанного парня чуть не обокрали прохожие (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 08:55
Метки: в мире   видео   воровство   задержание   кража   прохожие   цепочка   цепт   цепь   
274
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Парочка решила снять с парня цепочку, пока тот лежал на земле. Очевидец запечатлел, как молодые люди подошли к задержанному и по очереди попытались снять с его шеи цепочку.
Беда не приходит одна.

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Метки: в мире   видео   воровство   задержание   кража   прохожие   цепочка   цепт   цепь   
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18  комментариев
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5k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Блин, как стервятники. Ослабеет свой же сородич - тут же растащат по кусочку, по кишочке.
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498
Дедуля 36 секунд назад
Почему никто под зад не даст шелудивым?
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360
Dima 4 минуты назад
что себе позволяют эти хохлы))))
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35k
Alex 38 минут назад
[мат] niggers
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5k
Pashuta Час назад
Ну а кули, обезьяньи инстинкты что нибудь сп.из.дить берут своё...
Перефразируя одну знаменитую фразу можно уверенно сказать, что вывезти обезьяну из Африки можно, но вот Африку из обезьяны нет.
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5k
Echo Час назад
выйдешь из турма, мы её отдадим )
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8k
insaider Час назад
Надо понимать,что это от обнищания населения!
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233
⛔ Александр ⛔ Юрий 9 минут назад
На Украине тоже нищета!
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233
⛔ Александр ⛔ Юрий 4 минуты назад
На Украине нет нихрена!
А Россия страна богатая природным ресурсами, у нас вообще не должны драться люди за просрочку на помойках!
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233
⛔ Александр ⛔ lashadko Минуту назад
А негры которые хотели сорвать цепь, это обнищание народа?
Это такие конченые твари!
Ты это объясни мудаку с жабой на аватарке!
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41k
Raush Час назад
Совсем охренели... Безграничная наглость...
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13
Шурман Час назад
Нигеры
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