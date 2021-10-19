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Возомнивший себя львом парень бросился на автомобиль

Возомнивший себя львом парень бросился на автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 11:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Россия   видео   екатеринбург   лев   неадекват   
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Жители Екатеринбурга стали свидетелями странного зрелища. Находившийся в неадекватном состоянии молодой человек неожиданно бросился на проезжавший мимо автомобиль. После этого он назвал себя царем зверей и пошел по своим делам.
На вопрос водителя герой ролика ответил, что он лев и никого не боится. Кого только не увидишь на улицах ночного города...

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Метки: Автомобиль   Россия   видео   екатеринбург   лев   неадекват   
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4  комментария
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33k
Опаньки 2 часа назад
Простуда и кашель на сильном морозе... Поверьте - ещё не беда. Гораздо страшнее понос при склерозе... Бежишь и не помнишь куда. (с)
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328
Albe Полчаса назад
это тот, который "Лев против"?)))))))))
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3k
Виктор 47 минут назад
Лев против ? )))))
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8k
Alex Djeff Час назад
Ну, что тут скажешь - царь зверей...
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