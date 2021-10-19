Возомнивший себя львом парень бросился на автомобиль

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Жители Екатеринбурга стали свидетелями странного зрелища. Находившийся в неадекватном состоянии молодой человек неожиданно бросился на проезжавший мимо автомобиль. После этого он назвал себя царем зверей и пошел по своим делам.
На вопрос водителя герой ролика ответил, что он лев и никого не боится. Кого только не увидишь на улицах ночного города...
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Метки: Автомобиль Россия видео екатеринбург лев неадекват
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