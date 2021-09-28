FISHKINET
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки Приколы на автомобильную тематику Приколы на автомобильную тематику Люди, к которым судьба повернулась задом Люди, к которым судьба повернулась задом "Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках после ситуации с Мирзализаде "Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках... 20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова 20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас... В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет дважды дал осечку В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет... Вечерние хихиханьки. И белое и чёрное Вечерние хихиханьки. И белое и чёрное Опустевшие деревни Псковской области Опустевшие деревни Псковской области 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!! Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!! Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона 25 безумных историй про очень быстрые увольнения 25 безумных историй про очень быстрые увольнения Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти коллегу из Финляндии Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти... «Мы с женой решили купить животное»… «Мы с женой решили купить животное»… Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Забавные детеныши животных Забавные детеныши животных 10 неожиданных фактов о Микеланджело 10 неожиданных фактов о Микеланджело 17 раз, когда хвостатые оказались слишком эмоциональными 17 раз, когда хвостатые оказались слишком эмоциональными О фотографах О фотографах
Главная > Видео 
Безотказный способ нарваться на неприятности

Безотказный способ нарваться на неприятности (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 11:11
Метки: Девушка   видео   задержание   инцидент   конфликт   провокация   
1055
1
1
Девушка повздорила с мужчиной, который, предположительно, является сотрудником полиции. После непродолжительного разговора она не придумала ничего другого, кроме как плюнуть в лицо оппонента. Ответ не заставил себя долго ждать.
Хотите заработать себе проблем на ровном месте? Спросите её как!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   видео   задержание   инцидент   конфликт   провокация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Юрий Час назад
Такому плюнуть может каждый, только не каждый успеет принести извинения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Fedor 8 минут назад
четко..где фемки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
⛔ Александр ⛔ 9 минут назад
Я думал он ей в морду даст. :))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дрочер Полоумный 10 минут назад
Всё таки Флойд даром не прошёл. Прижал коленом жопу, а не шею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
zloykoyot 22 минуты назад
+1 к количеству заключённых. Если они там такие дятлы, то неудивительно что сидит там много, помимо тех, кто действительно совершил преступления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Полчаса назад
В России такое полицейскому не позволено...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Полчаса назад
Поколение, которое выросло на боях за монитором, мало знает об ответственности за свои слова и поступки. Меня и сейчас поражает с какой легкостью могут материться люди. А уж действо на видео, тут за гранью. После такого не важно, что напротив женщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей Полчаса назад
Да после такого он еще и был достаточно мил с ней)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 54 минуты назад
Интересно на что она расчитывала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь 58 минут назад
ну место у нее - далеко не ровное :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PLT LDR 58 минут назад
Во времена Ковида тут и терроризм могут приписать :)
А вообще, каким местом люди думают? Забыли, что он полицейский... чувак реально шкаф... нас как бы с детства учили, что [мат] до таких детин чревато...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
svarog19692007 Час назад
Да хрен ее знает , чем она плюет , может сифиличка какая ! Или СПИДом болеет !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
⛔ Александр ⛔ svarog19692007 10 минут назад
СПИД не передаётся через слюну!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности Час назад
Во времна ковида плюнуть в лицо представителю власти, это терракт с применением биологического оружия, не менее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
просто программист Час назад
Красиво! Мужик молодец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Час назад
Ну бл*дь в такого здоровенного плевать вообще черевато.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину «Мой муж кавказец»: конфликт в подмосковном магазине из-за защитной маски «Мой муж кавказец»: конфликт в подмосковном магазине из-за защитной маски Пьяный хулиган попытался украсть несколько ящиков с пивом, а затем устроил погром в магазине Пьяный хулиган попытался украсть несколько ящиков с пивом, а затем устроил погром в магазине Конфликт в одном из дворов Краснодара закончился дракой со стрельбой Конфликт в одном из дворов Краснодара закончился дракой со стрельбой
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781584



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка
2
100
В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
9
285
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Набирающие популярность
Бесценные друзья человека: животные, за которых платят миллионы
0
5
Бесценные друзья человека: животные, за которых платят миллионы
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#автомир#прикол#фотографии#в мире#СССР#интересное#дтп
#интересно#автомобили#люди#история#новости#ynews#познавательно#прикольные#аварии#знаменитости
#Юмор#животные#Россия#кино#Разное#подборка#фильм#собака#дети#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться