Безотказный способ нарваться на неприятности

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Девушка повздорила с мужчиной, который, предположительно, является сотрудником полиции. После непродолжительного разговора она не придумала ничего другого, кроме как плюнуть в лицо оппонента. Ответ не заставил себя долго ждать.
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Метки: Девушка видео задержание инцидент конфликт провокация
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А вообще, каким местом люди думают? Забыли, что он полицейский... чувак реально шкаф... нас как бы с детства учили, что [мат] до таких детин чревато...