Безотказный способ нарваться на неприятности

Девушка повздорила с мужчиной, который, предположительно, является сотрудником полиции. После непродолжительного разговора она не придумала ничего другого, кроме как плюнуть в лицо оппонента. Ответ не заставил себя долго ждать.

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