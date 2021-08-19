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Лютая дикость! В Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты из мусорки

Лютая дикость! В Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты из мусорки (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   нищета   пенсионеры   пернсионер   помойка   просроченные продукты   просрочка   
768
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Очевидец из Снкт-Петербурга заснял, как пожилые жители Васильевского острова разбирали просроченные продукты, которые сотрудники магазина выбросили из-за истекшего срока годности.

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Метки: видео   нищета   пенсионеры   пернсионер   помойка   просроченные продукты   просрочка   
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25k
Мангуст 2 часа назад
Всегда будут люди которые не прочь покопошиться в мусорках. В любой стране с любым уровнем достатка. Даже в европейских странах можно заснять такое.
Причём чаще всего эти люди вполне могут купить, то, что берут с мусорки, но желание халявы доводит и до такого.
Многие пиво просроченное пьют с удовольствием, потому что бесплатно.
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1k
MС Chungachanga 17 минут назад
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28k
LEPA 23 минуты назад
Да кто угодно в этом виноват,кроме государства,которое платит пенсионерам нищенскую пенсию!

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5
Сергей Борисов Полчаса назад
Живу в Питере, вижу и знаю, как многим преклонного возраста людям не сладко живётся. Часто вижу пожилых, опрятно одетых, хоть иногдаи в пошорканную до дыр одежду, которые аккуратно выискивают в мусорных баках банки и бутылки на сдачу. У нас возле мусорного бака люди выкладывают на полочку то, что ещё можно использовать. Не задерживается там ничего , разбирают. Пенсионерка, которая ездит к метро торгоавть секондхэндом ещё СССР, рассказывала, что на хозяйской даче, где ей разрешили за то, что ухаживает за домом, у неё несколько брошенных котов и псов, которых она не может бросить, пению им, а с торговли кормится.

Город богатый, но для многих очень дорогой, цены на лечение чрезмерны, сколько знаю беззубых знакомых - нет финансовой возможности протезы сделать. А тут продукты, без которых не выжить ! На Васильевском острове в старых коммуналках сколько ещё бедствующих живёт ! Просто они там не видны нам, по улице ходящим.
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4k
Shtoppi Полчаса назад
Это как некоторые утверждают и есть стабильность, достаток и все вообще всем в стране довольны.
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2k
Сергей 56 минут назад
Пенсионная реформа в действии.а так же и все усилия нашего правительства на улучшение уровня жизни.но яхтенный флот друзей солнцеликого, превышает по стоимости весь военно морской флот России!а у сыночка Рогозина под руководством которого грохнулся самолёт в кубинке квартира в Москве за сто восемьдесят лямов.откуда?тридцать годков алешеньке рогозину.
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2k
Sergius SPb Час назад
Мля,сходите на Софийскую овощебазу и не такое увидите.
Короче, пенсионеры богаты? Нет, не богаты.
Есть ли у них жизненная необходимость бежать на помойку за просрочкой? Едва ли.
Тут каждый случай надо смотреть индивидуально.
Сколько из них действительно голодают? Сколько за халявой?
Сколько из спортивного интереса? Сколько из больной головы?
Вот есть у мамаши знакомая, в возрасте лет 70, пенсия не большая. Ездит по распродажам, экономит на всем и все такое прочее. Однако. Сэкономленные деньги накапливает и одалживает знакомым,нет без процента, так просто. Да-да, по 100, 300 тысяч дает в долг.
Так что это? Ась?
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147
Илья Час назад
Больные на голову бабки .
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54k
Алекс Юстасов Час назад
От хорошей жизни?
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244
Knives22 Алекс Юстасов Час назад

А эти люди от хорошей жизни друг друга убить готовы? Может быть причина в чем то другом.
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−10
байхун Час назад
До чего трижды матерь е-банное путло страну довёл ...
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236
Евгений Иванов байхун 59 минут назад
бот пшел вон...
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1k
Наташа Гадова Час назад
У меня знакомая работала в одном из "Магнитов". Там директор заставлял обливать просроченные продукты белизной, чтобы меньше желающих было.
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7k
antonium Час назад
А почему мы все время себя с кем-то сравниваем? "А вот в другой стране .... а вот в Эфиопии, Уругвае, Франции, Австралии ... Да все равно что там у "них", самим нравится что у нас пенсионеры жрут с помойки? Внутри страны надо решать и разбираться. Вопросы и к этим людям и к их детям и (о, Боже!) к правительству.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
При Сталине такого не было.
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7k
Siddis 2 часа назад
Ав чём тут дикость то? Обычные фриганы...
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Шикарно живут в Питере. У нас уже давным-давно таких подарков магазины не делают. Как-то научились работать без просрочки.
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3
Thomsen 2 часа назад
- Ах, какая дикость! - воскликнул утончённый питерский юноша, - Сё кон аппель истуар! Остановитесь, старушки! Давайте я вам Бодлера почитаю!
- А не пошёл бы та нах*й, мон шер ами, - отвечали старушки и продолжали прятать в ридикюли просроченную докторскую колбасу.
Просто благотворительность от магазина, хотя, по идее, магазин за жопу возьмут за складирование просрочки в местах сбора ТКО, если этот мудак видео в Роспотребнадзор отправит.
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9k
Максим 2 часа назад
це американская пропаганда
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4k
Шилов 2 часа назад
Зимой 2018 в Англии замёрзло насмерть 48000 стариков. И так каждый год. В 2014-2015 годах замёрзло 44.000 стариков. Зимой 2012-2013 замёрзло насмерть 31.000 человек.Когда зимы теплые обычно в Англии замерзает примерно по 20 000 человек пожилого возраста. Пенсионерам приходится выбирать между едой и отоплением.
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3k
ezhik 2 часа назад
Лютая дикость!...это лютая бедность!!!
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19k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Лютая дикость!
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7k
insaider 2 часа назад
Я сам крымчанин! У нас по всему городу асфальт воруют,чтобы посадочную полосу возле дворца Путина в Геленджике заасфальтировать!
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