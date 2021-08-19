Лютая дикость! В Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты из мусорки

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Очевидец из Снкт-Петербурга заснял, как пожилые жители Васильевского острова разбирали просроченные продукты, которые сотрудники магазина выбросили из-за истекшего срока годности.
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Причём чаще всего эти люди вполне могут купить, то, что берут с мусорки, но желание халявы доводит и до такого.
Многие пиво просроченное пьют с удовольствием, потому что бесплатно.
Город богатый, но для многих очень дорогой, цены на лечение чрезмерны, сколько знаю беззубых знакомых - нет финансовой возможности протезы сделать. А тут продукты, без которых не выжить ! На Васильевском острове в старых коммуналках сколько ещё бедствующих живёт ! Просто они там не видны нам, по улице ходящим.
Короче, пенсионеры богаты? Нет, не богаты.
Есть ли у них жизненная необходимость бежать на помойку за просрочкой? Едва ли.
Тут каждый случай надо смотреть индивидуально.
Сколько из них действительно голодают? Сколько за халявой?
Сколько из спортивного интереса? Сколько из больной головы?
Вот есть у мамаши знакомая, в возрасте лет 70, пенсия не большая. Ездит по распродажам, экономит на всем и все такое прочее. Однако. Сэкономленные деньги накапливает и одалживает знакомым,нет без процента, так просто. Да-да, по 100, 300 тысяч дает в долг.
Так что это? Ась?
А эти люди от хорошей жизни друг друга убить готовы? Может быть причина в чем то другом.
- А не пошёл бы та нах*й, мон шер ами, - отвечали старушки и продолжали прятать в ридикюли просроченную докторскую колбасу.
Просто благотворительность от магазина, хотя, по идее, магазин за жопу возьмут за складирование просрочки в местах сбора ТКО, если этот мудак видео в Роспотребнадзор отправит.
У нас на свежих кроссоверах приезжают и в драку просрочку у гипера растаскивают.
Для агентов их специально высылают, активные добровольцы тупо подражают своим "кумирам", пытаются их цитировать, или даже самостоятельно пересказывать понравившуюся точку зрения.
Способность мыслить самостоятельно, объективно, непредвзято, искать самостоятельно информацию, анализировать её, делать свои выводы, такие люди или не могут, или не хотят.
Тебе кто-то когда-то сказал, что на "западе" все пенсионеры живут как у Христа за пазухой, путешествуют по миру, отдыхают и наслаждаются жизнью, а в России все пенсионеры исключительно нищие и несчастные, и ты в это поверил. Это первый вариант.
Второй - ты знаешь, что и в России не все пенсионеры нищие, и на "западе" у пенсионеров не всё хорошо, но ты упорно настаиваешь на своей версии, а значит целенаправленно лжешь.
Только тупые и недалекие сравнивают абсолютный размер пенсий и не учитывают наличие имущества (квартир, дач, автомобилей и т.д.), расходы и обязательные платежи.
Тоже самое и с размерами зарплат.
Пару месяцев назад был пост о жизни одной женщины, которая уехала в Нидерланды. Зарплата там у неё 3,5 тыс. евро в месяц, на наши деньги около 300 тыс. руб. Она рассказывала, что может позволить себе на эту зарплату. Оказалось, что уровень затрат примерно равен нашим 35-40 тыс.руб.
Но для тебя это конечно не аргумент, ты всё равно будешь ныть про нищенские зарплаты в России и восхищаться огромными зарплатами на "западе".