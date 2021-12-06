Народная любовь жителей Колумбии к задержанному преступнику

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В Колумбии сняли тёплый приём задержанного преступника местными жителями. Народная любовь была настолько сильной, что злоумышленник сам запрыгнул на транспортное средство сотрудника полиции.
Начальник, увози меня скорей
В момент съемки видео преступнику очень хотелось попасть в полицейский участок.
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Наверное из службы безопасности центрального банка Колумбии.