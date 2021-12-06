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Народная любовь жителей Колумбии к задержанному преступнику

Народная любовь жителей Колумбии к задержанному преступнику (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 09:51
Метки: Колумбия   видео   задержание   злоумышленник   инцидент   люди   нападение   преступник   
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В Колумбии сняли тёплый приём задержанного преступника местными жителями. Народная любовь была настолько сильной, что злоумышленник сам запрыгнул на транспортное средство сотрудника полиции.

Начальник, увози меня скорей

В момент съемки видео преступнику очень хотелось попасть в полицейский участок.

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Метки: Колумбия   видео   задержание   злоумышленник   инцидент   люди   нападение   преступник   
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Alex ASK 36 минут назад
Это ж как надо было накосячить?
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Bartello 23 минуты назад

Наверное из службы безопасности центрального банка Колумбии.
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