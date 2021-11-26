Колесо грузовика отправилось в путешествие

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Житель Колумбии запечатлел колесо, покинувшее родное транспортное средство и отправившееся путешествовать по трассе. К счастью, колесо не смогло перелететь на соседнюю полосу и не задело участников дорожного движения.
Упорства этому колесу не занимать! После нескольких минут своих "покатушек" оно застряло на обочине.
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А так солидное колесо. Скакало.