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Колесо грузовика отправилось в путешествие

Колесо грузовика отправилось в путешествие (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 12:24
Метки: в мире   видео   интересно   колесо   колумбия   необычно   повезло   
157
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Житель Колумбии запечатлел колесо, покинувшее родное транспортное средство и отправившееся путешествовать по трассе. К счастью, колесо не смогло перелететь на соседнюю полосу и не задело участников дорожного движения.
Упорства этому колесу не занимать! После нескольких минут своих "покатушек" оно застряло на обочине.

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Метки: в мире   видео   интересно   колесо   колумбия   необычно   повезло   
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4  комментария
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5k
Максим Час назад
На 1-15 думаю мужику помогло справить дела куда быстрее, чем он ожидал.
А так солидное колесо. Скакало.
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1k
Sandmännchen (DDR) 47 минут назад
Вот вдруг бы внезапно приспичило бы по дороге - подбежал к кустикам на обочине, ...а тут ТАКОЕ на тебя! Жесть!
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5k
Борис Карабанов 48 минут назад
- Эх, как же на встречку-то хочется! Понастроили разделителей-отбойников, понимаешь ли!
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58k
pynh Час назад
колесо ездит получше многих водителей
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