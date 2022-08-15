Шершень отрезал себе кусок колбасы

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Шершень решил полакомиться колбасой со стола. Многими нелюбимое насекомое уселось на тарелку и отрезало себе кусочек колбасы.
Ничего необычного, просто шершень отрезает себе кусок колбасы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И, более того, если бы ваше предположение было верным, догхантеры не могли бы травить собак.