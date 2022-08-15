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Шершень отрезал себе кусок колбасы

Шершень отрезал себе кусок колбасы

Автор:
15 августа 2022 11:09
Метки: в мире   видео   интересно   колбаса   насекомые   необычно   шершень   
12129
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Шершень решил полакомиться колбасой со стола. Многими нелюбимое насекомое уселось на тарелку и отрезало себе кусочек колбасы.
Ничего необычного, просто шершень отрезает себе кусок колбасы.

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   колбаса   насекомые   необычно   шершень   
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93  комментария
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405
ChePaev 12 часов назад
Лютая хня, здорового мужика с ног валит, т.к. жалит сразу слета, не садясь на жертву, поэтому и говорят что шершень "бьет", причем "бить" он может несколько раз, не как пчела, его жало без зазубрин и он после укуса не умирает. Бятя на даче работал на лестние под крышей дома, сливые трубы ремонтировал, а там под крышей видать где то ти шершни себе гнездо свили. Бате в лобешник как влупил слету шершень, тот даже отмахнуться не успел, полетел с лесницы вниз, сидит на земле, подняться не может, в глазах говорит потемнело, еле встал пошел в дом полежал полчаса, отлегло. На лбу потом шишак такой вылез от укуса, сосед пришел водкой ему компресс на лоб сделал ну и внутрь заодно ему налил)) Я как увидел все это теперь жутко боюсь шершней.
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675
Семен 45 минут назад
Вилкой пользоваться видать в детстве не научили
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9k
Павел 51 минуту назад
Домой понёс к обеду?
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37k
Крымчанка Час назад
Чёт нигде не открывается этот колбасный шершень. Очень хотелось испугаться).
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90
Pasha Час назад
С детства наблюдал такую картину: шершень или оса поймали муху и без труда голову жертвы отгрызли и полетели дальше.
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1k
Marsikello 2 часа назад
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139
данила беринский 2 часа назад
ахеревший сука
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9k
Maddy8 2 часа назад
Означает ли это, что колбаса хорошая?
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65
Сергей Клейстер 2 часа назад
Так сказать-бери от жизни всё
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14k
Broser 3 часа назад
Походу он уже второй кусок хапнул.
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29k
АнтонПолднев 3 часа назад
Уместнее наверное было бы сказать отъел, а не отрезал
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90
Pasha АнтонПолднев Час назад
Неверно. Он все же режет своими челюстями.
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3k
constriktor97 3 часа назад
Какой сообразительный и аккуратный малыш. Впрочем, голод - не тётка.
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1k
Никитка 4 часа назад
Ещё и скромный, отрезал сбоку, а не посередине
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92
Бухаю по пятницам 4 часа назад
Просто шершень отрезает себе кусок колбасы. Наливает стакан водки. Выпивает, закусывает колбасой. Поёт. За ним прилетает шершниха и забирает его домой. Конец.
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21
ЗлоЙ ЙожеГ 4 часа назад
Омномном)))
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3k
Gavanskiy 4 часа назад
Я видел, как такой банку Фанты вскрыл!

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139
данила беринский Gavanskiy 2 часа назад
и улетел же с ней. я тоже слышал.
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508
Алексей 4 часа назад
- Ты кто?
- Моль.
- А шубу куда потащил?
- Дома съем.
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Портрет свиньи в профиль в итоге получился. Он ещё и художник))
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6k
Leo Sun 4 часа назад
Учитывая, что животные у нас являются своеобразным индикатором качества продуктов (например, кошки или собаки, которые какие-то сосиски едят, а какие-то не едят), можно считать, что именно эта колбаса - качественная?)))
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4k
Бабай 4 часа назад
Странно, что он не унес колбасу вместе с тарелкой.
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1k
lebedev3612 5 часов назад
И ведь не возразишь ничего такой скотине. Не драться же с ним за колбасу
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Alex Chebrikov

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