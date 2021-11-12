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Необычный лифт в одном из домов в Испании

Необычный лифт в одном из домов в Испании (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 09:56
Метки: видео   интересно   испания   лифт   необычно   
632
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Испанцы любят лифты и порой не могут обойтись без них даже в малоэтажных домах. Девушка показала необычную кабину лифта, которую она обнаружила в подъезде жилого дома.
Лифт рассчитан на две персоны общим весом не более 180 кг.

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Метки: видео   интересно   испания   лифт   необычно   
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8  комментариев
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10k
Majul Час назад
Такой лифт надо ставить в фитнес-центрах. Сам зал этаже на 5 минимум, а все пузыри в лифт не залезут физически, придется идти по лестнице )
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7k
Garpia121 3 минуты назад
Я бы в этот гроб и зайти побоялась.
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765
Дима Тимофеев 16 минут назад
Огромнейший акцент на Испанию и "все для людей"... когда такое слышу, всегда навозом начинает отдавать хуторским!
Эти же хуторские увидя что-то подобное у себя в России, Украине или Беларуси будут истерически смеяться и говорить какой ужас, как же маломобильные, могли бы и нормальный лифт сделать, деньги украли и т.д...
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986
Иннокентий 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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287
felix 54 минуты назад
Испания! Всё для людей! Какая плюшевая дура....
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36k
Alex Час назад
У меня аж приступ клаустрофобии начался
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186
Шурман Час назад
Судя по ее развалу схождению она служит в кавалерии :)
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