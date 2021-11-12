Необычный лифт в одном из домов в Испании

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Испанцы любят лифты и порой не могут обойтись без них даже в малоэтажных домах. Девушка показала необычную кабину лифта, которую она обнаружила в подъезде жилого дома.
Лифт рассчитан на две персоны общим весом не более 180 кг.
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Эти же хуторские увидя что-то подобное у себя в России, Украине или Беларуси будут истерически смеяться и говорить какой ужас, как же маломобильные, могли бы и нормальный лифт сделать, деньги украли и т.д...