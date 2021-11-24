Мужчина чудом спасся от наводнения

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В Бразилии мужчине чудом удалось спастись от обрушившегося на дом наводнения. 37-летний местный житель услышал грохот и крики и успел убежать от грязной волны.
Буйство стихии попало на камеру наблюдения. В результате инцидента никто из жителей дома не пострадал.
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