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Мужчина чудом спасся от наводнения

Мужчина чудом спасся от наводнения (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 10:34
Метки: Ynews   Бразилия   в мире   видео   волна   наводнение   повезло   происшествие   
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В Бразилии мужчине чудом удалось спастись от обрушившегося на дом наводнения. 37-летний местный житель услышал грохот и крики и успел убежать от грязной волны.
Буйство стихии попало на камеру наблюдения. В результате инцидента никто из жителей дома не пострадал.

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Метки: Ynews   Бразилия   в мире   видео   волна   наводнение   повезло   происшествие   
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10k
Kostick 2 часа назад
фигассе тубзик прорвало)))
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6k
Николай 2 минуты назад
а электричество так никто и не отрубил... ну ладно может пронесет, или уже пронесло...
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22k
MrGod Полчаса назад
В конце видел он вроде как "*опа" орёт?
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АлексЮстасу Час назад
Официант, сначала подайте красного, а потом - безразлично)))
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