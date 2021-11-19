Торпеда пошла: газовый баллон чуть не сшиб школьника

40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)

Любопытство чуть не погубило московскую школьницу

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Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд

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Невероятное везение: цветочный горшок упал с 34 этажа рядом с ребенком