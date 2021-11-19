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Торпеда пошла: газовый баллон чуть не сшиб школьника

Торпеда пошла: газовый баллон чуть не сшиб школьника (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 11:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сирия   баллон   в мире   видео   газовый баллон   повезло   подросток   
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Установленная в сирийском городе Эль-Атариб камера наблюдения запечатлела, как сидевший на стуле школьник чудом спасся от летевшего в его сторону газового баллона.
Подросток увидел, как из кузова проезжающего мимо грузовика выпал газовый баллон и успел отбежать.

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Метки: Сирия   баллон   в мире   видео   газовый баллон   повезло   подросток   
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11  комментариев
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40k
dima423 2 часа назад
а пацанчик то молодец) реакция есть
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1k
Василий 13 минут назад
А зачем он сидит на дороге?
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Illuminat Час назад
Сколько вижу видео из всяких Сирий, Ливий и подобного - вынесли стульчики на улицу, сели и сидят, ждут чего-то. Чего ждут?
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33k
Опаньки Час назад
это не машина, а торпедный аппарат какой-то
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2k
Illuminat Час назад
А дедуля бы не успел...
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64k
Доктор Джонс Час назад
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6k
klop 2 часа назад
Судя по звуку, баллон пустой был.
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57k
pynh 2 часа назад
Почему-то мне кажется что пацан в школу не сильно и собирался
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