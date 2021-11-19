Торпеда пошла: газовый баллон чуть не сшиб школьника

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Установленная в сирийском городе Эль-Атариб камера наблюдения запечатлела, как сидевший на стуле школьник чудом спасся от летевшего в его сторону газового баллона.
Подросток увидел, как из кузова проезжающего мимо грузовика выпал газовый баллон и успел отбежать.
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